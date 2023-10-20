BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ahmet Nur Çebi'den flaş Igor Tudor açıklaması!

Adı Süper Lig devlerinden Beşiktaş ile anılan Igor Tudor ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Tudor, eski Beşiktaşlı Seriç ile İstanbul'a geldi.

İki isim görüşmelerde bulunup, Galatasaray-Beşiktaş derbisini de izleyecek.

Son olarak ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'dan Serdar Sarıdağ'a yaptığı açıklamada, "Ben burada olduğum sürece, Igor Tudor ile çalışmayacağım. Bizim için gelmedi." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Beşiktaş Kulübü konuyla ilgili resmi açıklamada bulundu.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüzden Açıklama Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un Kulübümüzle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka öncesi Kulübümüzdeki huzuru bozmak amacıyla menajer oyunlarıyla masa başında üretilen haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.