Ahmet Nur Çebi'den dev derbi primi! Beşiktaş kazanırsa...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Burak Yılmaz yönetimindeki Kara Kartal, deplasmanda Galatasaray'ı yenerek çıkış yakalamak istiyor. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisine büyük önem veriyor.

Takvim'de yer alan habere göre, Çebi, zorlu derbi öncesi kesenin ağzını açtı. Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Çebi'nin Galatasaray derbisinin kazanılması durumunda oyuncularına 20 milyon lira prim dağıtacağı öğrenildi.

Ahmet Nur Çebi'nin Aralık ayının bayında kongre olması nedeniyle Galatasaray derbisine çok önem verdiği belirtildi. Çebi'nin ise Galatasaray derbisinin kazanılması ile birlikte buzları eritmeyi planladığı öğrenildi. Yönetim, olağanüstü seçim kararı alsa da tarihi net olarak açıklamadı. Bu durum da camiada belirsizlik oluşturuyor.