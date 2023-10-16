Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nın Bursaspor karşılaşmasında çıkan olaylar üzerine sert bir açıklama yaptı. Bildiride "Takımımızın Bursaspor ile oynadığı müsabakada; teknik ekibimizi ve oyuncularımızı daha önce altyapımızda oynamış siyah-beyazlı formamızı giymiş olmalarına rağmen tahrik etmeye çalışan iki oyuncuyu, müsabaka boyunca küfürlü tezahüratta bulunup sahaya yabancı madde atan rakip takım taraftarlarını ve rakip takım tribününde açılan çirkin pankartı uzun süre ekrana taşıyan yayıncı kuruluşu şiddetle kınıyoruz. Müsabakada görevli TBF yetkililerinin hassasiyetle raporlarını hazırladıklarına inanıyor, gerekli cezaların verileceğini umut ediyoruz. Rakip tribününde açılan çirkin pankartı uzun süre yayınlayan yayıncı kuruluşu ivedilikle başta camiamız olmak üzere tüm basketbolseverlerden özür dilemeye davet ediyoruz. Özür dilenmemesi halinde hukuki yollara başvuracağımızı ve başantrenörümüzün yayıncı kuruluşa röportaj vermeyeceğini beyan ederiz. Konunun takipçisi olacağımızı, çağrılarımıza yanıt alamadığımız takdirde ilgililere bundan sonra hak ettikleri şekilde muamelede bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.