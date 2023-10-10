Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak? Gözler o isimlerde

Beşiktaş yönetimi, bu hafta önemli iki kararı açıklayacak. Perşembe akşamı, Konferans Ligi'nde Lugano'ya karşı 2-0 öndeyken 3-2 yenilen siyah beyazlılarda, teknik direktör Şenol Güneş istifa ederken, yönetim de kongre kararı almıştı. Şenol Güneş'in istifası yönetim tarafından hemen kabul edilirken, yönetim kurulu kongreye kadar göreve devam edecek. Bu iki konu ile ilgili bu hafta içinde yeni kararların açıklanmasını tüm camia merakla bekliyor.

BAŞKAN ÇEBİ KARARSIZ

Bu hafta içerisinde açıklanacak en önemli konu kongrenin hangi tarihte olacağı ve mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olup olmayacağı. Mevcut yönetim kurulundan en az 8 üyeyi değiştirerek yeni ve daha güçlü bir liste ile seçime girme düşüncesinde olan Çebi'ye, ailesinden 'aday olma' şeklinde baskı yapıldığı biliniyor. Yakın çevresine de bu yaşananları hak etmediğini ve moralinin bozuk olduğunu söyleyen Çebi, henüz son kararını vermiş değil.

TOPLANTI YAPACAK

Gündemi çok fazla uzatmamak için birkaç gün içinde kongre tarihini ve adaylık kararını açıklamak zorunda. Uzun zamandır Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi protesto eden taraftarlar ise istediklerini elde etmesine rağmen, İstanbulspor maçında tepkilerini sürdürmeye devam etti. İstanbulspor maçına gitmeyen Başkan Çebi'nin, birkaç gün içerisinde bir basın toplantısı yaparak yeniden aday olma ya da olmama nedenlerini açıklaması bekleniyor.

İLK BAŞKAN ADAYI HASAN ARAT

Beşiktaş'ta şu anda adaylığı kesin olarak görülen tek kişi Hasan Arat. Yaklaşık 2 yıldır başkanlık seçimi için hazırlanan ve her durumda Beşiktaş'a başkan adayı olduğunu söyleyen Arat'ın, bu saatten sonra seçime girmemesi diye bir durumu söz konusu değil. Daha önce 2000 ve 2002 seçimlerinde Serdar Bilgili'ye karşı aday olan ve kaybeden Arat'ın, kongre tarihinin açıklanmasından sonra basın toplantısı düzenleyip resmi adaylığını ve hedeflerini açıklayacağı öğrenildi.

YAMANTÜRK BEKLEMEYE GEÇTİ

Beşiktaş'ta başkanlık için adı geçen bir diğer isim olan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün ise aday olup olmayacağı henüz kesin değil. Başkanlık isteğini daha önceki dönemlerde dile getiren Yamantürk'ün, şu ana kadar net bir açıklaması yok. Yamantürk kendi sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ve diğer kurullarla görüşüp kararını vereceğini belirtti.

EMRE KOCADAĞ NABIZ YOKLUYOR

Siyah-beyazlılarda resmi olarak açıklamasa da, daha önce "Ahmet Nur Çebi aday olmazsa, ben adaylığımı koyarım" diyen Asbaşkan Emre Kocadağ şu an için sessizliğini koruyor. Tecrübeli yöneticinin, Başkan Çebi'nin son kararını açıklamasından sonra adaylıkla ilgini düşüncesini kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Kocadağ, bugüne kadar özellikle transferler konusunda etkin rol üstlenerek ön plana çıkmıştı.