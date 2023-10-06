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Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay sesleri!

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifa kararı almasından sonra takımın başına Rıza Çalımbay'ın geçeceği iddia edildi. Çalımbay, UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçını tribünden takip etmişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 12:16 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 13:20
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay sesleri!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifasının ardından gündeme gelen ilk teknik direktör adayı Rıza Çalımbay oldu.

Siyah beyazlılarda İstanbulspor maçının ardından Burak Yılmaz ile yola devam edilmeme kararı alınırsa teknik direktörlük koltuğu için ilk aday Rıza Çalımbay olacak.

Rıza Çalımbay Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde Lugano'ya karşı oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

Öte yandan Milliyet'te yer alan habere göre, Rıza Çalımbay Beşiktaş iddialarını yanıtladı.

"GÖREVE HAZIRIZ"

Beşiktaş iddialarını yanıt veren tecrübeli çalıştırıcı "Şu anda her şey taze. Bana gelen teklif yok. Ancak teklif gelirse her zaman göreve hazırız." dedi.

Beşiktaş alt yapısına 1970 yılında giren Rıza Çalımbay yaklaşık 10 yıl Beşiktaş alt yapısında forma giymiştir. Daha sonra 1980 yılında Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştır. Rıza Çalımbay profesyonel kariyerinde 16 yılda toplam 494 maçta Beşiktaş formasını giymiştir

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