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Beşiktaş - FC Lugano maçını David Fuxman yönetecek!

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda İsviçre ekibi FC Lugano ile oynayacağı maçı İsrail Futbol Federasyonu'ndan David Fuxman yönetecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 11:56
Beşiktaş - FC Lugano maçını David Fuxman yönetecek!

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda evinde İsviçre temsilcisi FC Lugano ile oynayacağı karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonu'ndan David Fuxman yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, 5 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Lugano ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelede İsrailli hakem David Fuxman düdük çalacak. Fuxman'ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erez Papir olacak.

Maçta VAR koltuğunda Ziv Adler, AVAR'da Nati Dotan oturacak.

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