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Dele Alli artık zor oynar

Beşiktaş'tan ayrılan ve Everton'a dönen Dele Alli için çarpıcı bir yorum yapıldı. İngiliz yorumcu Paul Brown "Dele'nin takımın yeni sisteminde yeri olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca daha fazla oynarsa Tottenham'a ek ödemeler yapmak zorunda kalacaklar. Rekabet şansının halen olduğunu düşünüyorum ama Dele Alli yakın gelecekte Everton forması giyerse çok şaşırırım. Hatta onun bir daha bu kulüp için oynayabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
Dele Alli artık zor oynar
Beşiktaş'tan ayrılan ve Everton'a dönen Dele Alli için çarpıcı bir yorum yapıldı. İngiliz yorumcu Paul Brown "Dele'nin takımın yeni sisteminde yeri olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca daha fazla oynarsa Tottenham'a ek ödemeler yapmak zorunda kalacaklar. Rekabet şansının halen olduğunu düşünüyorum ama Dele Alli yakın gelecekte Everton forması giyerse çok şaşırırım. Hatta onun bir daha bu kulüp için oynayabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.
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