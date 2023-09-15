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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a golcü stoper! Menajerler önerdi

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, üç stoperinin de Afrika Kupası’na katılacak olması nedeniyle çareyi transferde buldu. Siyah-beyazlılar, Güney Koreli yıldız Hyun-soo Jang için sürpriz bir girişimde bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a golcü stoper! Menajerler önerdi

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Siyah-beyazlılarda, transfer döneminin son gününde sürpriz bir gelişme yaşanabileceği öğrenildi. Afrika Kupası grup eleme maçları sonunda Beşiktaş'ın üç stoperi de 2023 AFCON'a katılma hakkı kazandı...

Fildişi Sahili'nde yapılacak turnuvaya Bailly, Colley ve Amartey üçlüsünün de aynı anda katılacak olması nedeniyle siyah-beyazlı yönetim olağan üstü bir karar aldı. Eğer uygun şartlı bir stoper önlerine düşerse alacaklar. Bu bildirim menajerlere iletilirken Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'ın 31 yaşındaki Güney Koreli stoperi Hyun-soo Jang'ı serbest bırakacağı bilgisi verildi. Daha önce bu ülkede çalışan Şenol Güneş, hemen Jang hakkında araştırma yaptı ve olumlu bilgiler aldı. Kore Milli Takımı'nda Kim Min-jae ile beraber oynayan Jang'ın durumu hakkında araştırma yapılmaya başlandı. 1.97'lik stoper için bugün sürpriz bir gelişme olabileceği iddia edildi.

19 GOL 8 ASİSTİ VAR

Profesyonel kulüp kariyerinde 325 resmi maça çıkan Hyun-soo Jang bu periyotta 19 gol attı, 8 asist yaptı, toplamda 27 gole direkt katkı sağladı.

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