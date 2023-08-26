Kartal yüksek uçuyor

Beşiktaş, taraftarlarını mutlu etmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar oynadığı 22 resmi maçta mağlubiyeti resmen unuttu. Geçen sezon Sivasspor'la oynanan lig maçında aldığı yenilginin ardından toplam 22 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, geride kalan maçların 18'ini galibiyetle noktalarken 4 mücadelede rakipleriyle yenişemedi. Bu sezon Avrupa'da 5'te 5yapan Kara Kartallar, Süper Lig'de ise Karagümrük'ü mağlup ederken; büyük tartışmaların yaşandığı Pendikspor karşılaşmasında da 1-1 berabere kaldı.

GÜNEŞ AVRUPA'DA KAYIPSIZ

Bu arada siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana, Neftçi ve Dinamo Kiev'i deplasmanda mağlup ederek üst üste 3 galibiyet alan Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı, deplasmandaki son üst üste 3 galibiyetini 2017-18 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Monaco ve Leipzig'i yenerek elde etmişti. Ayrıca, bu sezon ligde oynadığı 2 maçta da yenilgi yüzü görmeyen tecrübeli çalıştırıcı, 7 maçı da kayıpsız geçti.

ABOUBAKAR AVRUPA'DA DURMUYOR

Perşembe akşamı oynanan maçta Beşiktaş'ın Dinamo Kiev karşısında 40. dakikada attığı penaltı golüyle öne geçiren Vincent Aboubakar, bu sezonki tüm gollerini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydetti. Kamerunlu forvet, Konferans ligi maçlarında Tirana ve Neftçi Bakü (2) filelerini üç kez havalandırırken, Bükreş deplasmanındaki Dinamo Kiev karşılaşmasını da boy geçmedi ve perdeyi açan isim olmayı başardı.