Haberler Beşiktaş Kartal yüksek uçuyor

Kartal yüksek uçuyor

En son geçen sezon Sivas’a yenilen siyah-beyazlılar, o günden bu yana oynadığı 22 resmi maçta 18 galibiyet ve 4 beraberlik aldı, hiç yenilmedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Kartal yüksek uçuyor

Beşiktaş, taraftarlarını mutlu etmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar oynadığı 22 resmi maçta mağlubiyeti resmen unuttu. Geçen sezon Sivasspor'la oynanan lig maçında aldığı yenilginin ardından toplam 22 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, geride kalan maçların 18'ini galibiyetle noktalarken 4 mücadelede rakipleriyle yenişemedi. Bu sezon Avrupa'da 5'te 5yapan Kara Kartallar, Süper Lig'de ise Karagümrük'ü mağlup ederken; büyük tartışmaların yaşandığı Pendikspor karşılaşmasında da 1-1 berabere kaldı.

GÜNEŞ AVRUPA'DA KAYIPSIZ

Bu arada siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana, Neftçi ve Dinamo Kiev'i deplasmanda mağlup ederek üst üste 3 galibiyet alan Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı, deplasmandaki son üst üste 3 galibiyetini 2017-18 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Monaco ve Leipzig'i yenerek elde etmişti. Ayrıca, bu sezon ligde oynadığı 2 maçta da yenilgi yüzü görmeyen tecrübeli çalıştırıcı, 7 maçı da kayıpsız geçti.

ABOUBAKAR AVRUPA'DA DURMUYOR

Perşembe akşamı oynanan maçta Beşiktaş'ın Dinamo Kiev karşısında 40. dakikada attığı penaltı golüyle öne geçiren Vincent Aboubakar, bu sezonki tüm gollerini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydetti. Kamerunlu forvet, Konferans ligi maçlarında Tirana ve Neftçi Bakü (2) filelerini üç kez havalandırırken, Bükreş deplasmanındaki Dinamo Kiev karşılaşmasını da boy geçmedi ve perdeyi açan isim olmayı başardı.

DİĞER
Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Saadet Partisi, CHP'yi 'Temel'li sattı! 81 ilde yerel seçimlere gireceğini ilan etti, içinde olduğu koalisyona salladı: Bunlar acemilik
Fransa'dan G.Saray iddiası! İstanbul devine geliyor
Erden Timur'dan stoper çıkarması! 2 yıldızla görüştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kara Kartal Barça'nın yıldızına göz dikti!
Beşiktaş'ta stopere İngiliz kule!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 AĞUSTOS | Hafta sonu sizi neler bekliyor? - Aşk ve aile ilişkilerine dikkat!
Ticaret Bakanlığı 1033 personel alımı detayları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya'nın yıldızına İtalya'dan ilgi mektubu! Kanarya'nın yıldızına İtalya'dan ilgi mektubu! 07:45
Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! 01:21
Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! 01:05
Bellingham Real Madrid'e 3 puanı getirdi! Bellingham Real Madrid'e 3 puanı getirdi! 00:29
Bellingham Real Madrid'e 3 puanı getirdi! Bellingham Real Madrid'e 3 puanı getirdi! 00:29
Konyaspor evinde 3 puanı aldı! Konyaspor evinde 3 puanı aldı! 00:14
Daha Eski
Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! Bir rekor daha... Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! Bir rekor daha... 00:14
G.Saray'dan orta saha bombası! G.Saray'dan orta saha bombası! 00:14
İskoçya ile farkı erittik! İşte ülke sıralamasında son durum İskoçya ile farkı erittik! İşte ülke sıralamasında son durum 00:14
G.Saray'a 17'lik golcü! Menajerleri İstanbul'a geldi G.Saray'a 17'lik golcü! Menajerleri İstanbul'a geldi 00:14
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 00:14
F.Bahçe Livakovic'in maliyetini açıkladı! F.Bahçe Livakovic'in maliyetini açıkladı! 00:14