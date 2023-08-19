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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ajdin Hasic FK Sarajevo'ya kiralandı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, genç futbolcusu Ajdin Hasic'in FK Sarajevo'ya kiralandığını açıkladı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 16:06 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 16:56
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Ajdin Hasic FK Sarajevo'ya kiralandı!

Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcusu Ajdin Hasic'i kadar Sarajevo'ya kiraladı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, Sarajevo'nun Hasic'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

2019-2020 sezonun devre arası transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan 22 yaşındaki futbolcu ardından kiralık olarak Ümraniyespor forması giydi.

Geçtiğimiz sezonu ise Trendyol 1. Lig ekibi Göztepe'de geçiren Hasic, 11 resmi müsabakada süre alıp, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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