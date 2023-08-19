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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Coutinho'da sürpriz gelişme

Son dakika Beşiktaş haberleri... Transferde önemli hamleler yapan Beşiktaş, bir süre önce gündemine Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho'yu almıştı. Yıldız isimde flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 14:06
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Coutinho'da sürpriz gelişme

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde yer alan Coutinho'da flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Coutinho'da sürpriz gelişme

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano Brezilyalı futbolcuya Katar'dan önemli teklifler geldiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Coutinho'da sürpriz gelişme

31 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu iddia ediliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Coutinho'da sürpriz gelişme

Brezilyalı orta saha oyuncusunun tatmin edici bir teklif gelmesi halinde Aston Villa'dan ayrılacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Coutinho'da sürpriz gelişme

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 22 karşılaşmada görev alan Philippe Coutinho, bu müsabakalarda 1 gol kaydetti.

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