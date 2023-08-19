BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gündemindeki Coutinho'da sürpriz gelişme

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde yer alan Coutinho'da flaş bir gelişme yaşandı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde yer alan Coutinho'da flaş bir gelişme yaşandı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano Brezilyalı futbolcuya Katar'dan önemli teklifler geldiğini duyurdu.
31 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu iddia ediliyor.
Brezilyalı orta saha oyuncusunun tatmin edici bir teklif gelmesi halinde Aston Villa'dan ayrılacağı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 22 karşılaşmada görev alan Philippe Coutinho, bu müsabakalarda 1 gol kaydetti.