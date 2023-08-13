BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Fransa çıkarması! Yüz yüze görüşme yapılacak

Beşiktaş, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar Ruslan Malinovskyi için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Kulübü Marsilya ile 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 9 milyon Euro opsiyon üzerinden anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta sıra oyuncuyu ikna etmeye geldi.

Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlılar, bu kapsamda Malinovskyi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Yönetimden bir isim, ailesi ile birlikte Nice'te tatil yapan Ukraynalı 10 numara için Fransa'ya gidecek. Görüşmede, futbolcuya Beşiktaş'a gelmesi halinde takımda üstleneceği rol ve kulübün imkânları anlatılacak. Ayrıca sözleşme şartları da masaya yatırılacak.

Malinovskyi'yi Şenol Güneş özellikle kadrosunda görmeyi çok istiyor. Tecrübeli çalıştırıcının, yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Malinovskyi orta sahada bize büyük hücum gücü katar. İhtiyacımız olan bir oyuncu profili" dediği öğrenildi.