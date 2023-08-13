Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Fransa çıkarması! Yüz yüze görüşme yapılacak

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Fransa çıkarması! Yüz yüze görüşme yapılacak

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Ukraynalı orta saha Ruslan Malinovskyi'nin transferinde yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda yönetimden bir isim 30 yaşındaki futbolcuyla görüşme yapmak için Fransa'ya gidecek. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Fransa çıkarması! Yüz yüze görüşme yapılacak

Beşiktaş, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar Ruslan Malinovskyi için yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Kulübü Marsilya ile 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 9 milyon Euro opsiyon üzerinden anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta sıra oyuncuyu ikna etmeye geldi.

Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlılar, bu kapsamda Malinovskyi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Yönetimden bir isim, ailesi ile birlikte Nice'te tatil yapan Ukraynalı 10 numara için Fransa'ya gidecek. Görüşmede, futbolcuya Beşiktaş'a gelmesi halinde takımda üstleneceği rol ve kulübün imkânları anlatılacak. Ayrıca sözleşme şartları da masaya yatırılacak.

Malinovskyi'yi Şenol Güneş özellikle kadrosunda görmeyi çok istiyor. Tecrübeli çalıştırıcının, yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Malinovskyi orta sahada bize büyük hücum gücü katar. İhtiyacımız olan bir oyuncu profili" dediği öğrenildi.

DİĞER
Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’in kızları Nazlı Bilginer tüm dikkatleri üzerine çekti! ‘Annesinin kopyası’
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Sığınmacılar ve kaçak göçmenler için geri dönüş modeli hazırlandı
Yeni sezon yeni F.Bahçe! İşte Kartal'ın Gaziantep maçı 11'i
Cimbom'dan İngiliz ekibine takas teklifi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'a İtalyan kanat!
Beşiktaş Alex'te mutlu sona ulaştı! Sözleşme süresi...
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Ağustos)
Perihan Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Orta saha Orta saha 06:26
Kaybetmediği için sevinsin Kaybetmediği için sevinsin 06:25
Kaleye yeni isim Kaleye yeni isim 06:06
Kayseri'den çıkış yok Kayseri'den çıkış yok 01:51
Uçaklar tahtaya takıldı! Uçaklar tahtaya takıldı! 01:45
Roma ile temasta Roma ile temasta 01:41
Daha Eski
Arjantin yolcusu Arjantin yolcusu 01:35
Kayseri'den çıkış yok Kayseri'den çıkış yok 01:31
Buruk: Oyuncular bizimle birlikte olmayacak! Buruk: Oyuncular bizimle birlikte olmayacak! 01:31
Toroğlu: G.Saray 90 dakika boyunca ne yaptı?! Toroğlu: G.Saray 90 dakika boyunca ne yaptı?! 01:31
G.Saray Kayseri'de berabere kaldı! G.Saray Kayseri'de berabere kaldı! 01:31
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:31