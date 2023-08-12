Berkay Sheriff’te

Beşiktaş, genç futbolcusu Berkay Vardar'ı oynatma zorunluluğuyla Moldova Süper Ligi'nin son şampiyonu Sheriff Tiraspol'a kiraladı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün sağlık kontrolünden geçmek için Moldova'ya gidecek. Alt yapıdan yetişen 1.88'lik ön libero, geçtiğimiz sezon A takım formasıyla 5 maça çıktı.
Beşiktaş, genç futbolcusu Berkay Vardar'ı oynatma zorunluluğuyla Moldova Süper Ligi'nin son şampiyonu Sheriff Tiraspol'a kiraladı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün sağlık kontrolünden geçmek için Moldova'ya gidecek. Alt yapıdan yetişen 1.88'lik ön libero, geçtiğimiz sezon A takım formasıyla 5 maça çıktı.