BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal o rakamı kabul ettirdi! İmzaya geliyor

Beşiktaş transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, CSKA Moskova'nın Kazak orta sahası Zaynutdinov'un transferinde büyük aşama kaydetti.

Sabah'ın haberine göre; oyuncu için Rus kulübüyle 4 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı. Daha önce 6.5 milyon Euro talep eden CSKA'nın bu isteğini yoğun pazarlıklarla aşağı indiren Beşiktaş, ödeme planında da el sıkışınca transfer sonuçlanacak.

4 yıllık sözleşme imzalanması beklenen oyuncunun birkaç gün içerisinde İstanbul'a getirilerek kontrat yapılması planlanıyor.

Zaynutdinov'a teknik direktör Şenol Güneş de hem orta saha hem de savunmada çeşitli rollerde görev alması ve mavi kart kuralına uygun olması nedeniyle sıcak bakıyor.