Haberler Beşiktaş NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye konuk olacak. Lukas Fahndrich, Neftçi Bakü - Beşiktaş maçında düdük çalacak. Beşiktaş'ta 3 isim maçta süre alamayacak. Ante Rebic, görev verilmesi halinde sahada yer alabilecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 15:27 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 15:30
NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus ve Haber Global'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Neftçi karşısında forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Arthur Masuaku ile sakatlıklarını atlatmasına rağmen henüz hazır olmayan Rachid Ghezzal ile Cenk Tosun, takımdaki yerlerini alamayacak. Yeni transfer Ante Rebic ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ın Neftçi ile yapacağı 2 maç için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta saha: Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut

Forvet: Ante Rebic, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLE EKRANI BURADA | UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı S Sport Plus canlı yayın izle!
Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar
F.Bahçe'de ayrılıklar peş peşe! 5 oyuncu...
G.Saray'a 3 yıldız birden geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sürpriz bir talibi çıktı! İstenen rakam...
Hakim Ziyech'te flaş gelişme!
2023/ALES-2 sınav yeri öğrenme
2023-ALES/2 sınav giriş belgesi sorgula ÖSYM
KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid'de Courtois şoku! Ameliyat edilecek Real Madrid'de Courtois şoku! Ameliyat edilecek 15:27
Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı saat kaçta? Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:27
F.Bahçe'nin Fred teklifini duyurdu! F.Bahçe'nin Fred teklifini duyurdu! 14:45
Kuntz'dan iddialı sözler! "Hedefimiz..." Kuntz'dan iddialı sözler! "Hedefimiz..." 14:16
Aris - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Aris - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 14:01
Twente - Riga maçı saat kaçta? Twente - Riga maçı saat kaçta? 13:55
Daha Eski
Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı saat kaçta? 13:46
Cüneyt Çakır böyle veda etti! "En büyük amacım..." Cüneyt Çakır böyle veda etti! "En büyük amacım..." 13:45
F.Bahçe'ye Ndidi müjdesi! Transfer kararı... F.Bahçe'ye Ndidi müjdesi! Transfer kararı... 13:39
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 13:21
Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? Kayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta? 13:11
Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı saat kaçta? Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:53