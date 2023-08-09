Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Hakim Ziyech için yeniden harekete geçti!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Hakim Ziyech için yeniden harekete geçti!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak transferi için yakından ilgilendiği Faslı yıldız Hakim Ziyech için yeniden kolları sıvadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Hakim Ziyech için yeniden harekete geçti!
Beşiktaş ile da adı anılan Hakim Ziyech'te sıcak bir gelişme yaşandı. Chelsea'nin yeni sezon planları arasında yer almayan Hakim Ziyech'in ayrılığı adım adım yaklaşıyor. Chelsea'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Hakim Ziyech'in 2023-24 öncesi İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyordu. Daha önce ABD kampına da götürülmeyen 30 yaşındaki yıldıza, Londra kulübü tarafından önümüzdeki sezon için bir forma numarası verilmedi. İngiliz basını Ziyech'in, Chelsea'de kadro dışı bırakıldığını iddia ederken, oyuncunun önündeki opsiyonlardan birinin de Al-Nassr olduğu ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin, Ziyech için İngiliz ekibinden resmi randevu talep ettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Chelsea ile tüm kulvarlarda 24 maça çıkabilen Hakim Ziyech gol katkısı verememiş ve 3 asistle oynamıştı. İngiliz ekibi, tecrübeli futbolcuyu 2020 yılında Ajax'tan 40 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
DİĞER
Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre birlikteliklerini müziğe taşıdı! ‘Eşimin projesinin en büyük destekçisi benim’
Gizli servisler peşindeydi İran satın alacaktı Türk polisi yakaladı! Yalnız kurtlar operasyonu
F.Bahçe'ye Nijeryalı orta saha!
Cimbom işi resmiyete döktü! Ramos'a ilk teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a müjdeli haber!
Yıldız isim Beşiktaş için İstanbul'da!
9 Ağustos günlük burç yorumları: Aşk, para, kariyer, aile...
Deprem son dakika! 9 Ağustos deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
De Paul için bastırıyor De Paul için bastırıyor 01:32
Slovenya'da büyük coşku Slovenya'da büyük coşku 01:31
Büyüksün kaptan Büyüksün kaptan 01:30
Cimbom acımadı Cimbom acımadı 01:30
UEFA Başkanı tribünde izledi UEFA Başkanı tribünde izledi 01:29
Mertens olmalı Mertens olmalı 01:27
Daha Eski
The Champions The Champions 01:26
Okan Buruk: Sayılmayan goller F.Bahçe maçını hatırlattı! Okan Buruk: Sayılmayan goller F.Bahçe maçını hatırlattı! 00:54
G.Saray Ljubljana'yı 3 golle devirdi! G.Saray Ljubljana'yı 3 golle devirdi! 00:54
G.Saray'ın golü iptal edildi! İşte o anlar... G.Saray'ın golü iptal edildi! İşte o anlar... 00:54
Beşiktaş'a müjdeli haber! Beşiktaş'a müjdeli haber! 00:54
Cimbom'dan ada çıkarması! Cimbom'dan ada çıkarması! 00:54