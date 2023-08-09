Zainutdinov’a Kartal için izin

Teknik direktör Şenol Güneş'in, "sol açık, sol bek, orta saha, stoper oynayabilir. Çok ideal bir oyuncu" diyerek 'İsviçre Çakısı'na benzettiği Bakhtiyor Zainutdinov için gelen haberler olumlu. Kazak Vesti'nin haberine göre CSKA Moskova, Kazakistan milli orta saha oyuncusu Zainutdinov'un Beşiktaş'a transferi için 5 milyon euro'ya sıcak baktığı belirtildi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in, "sol açık, sol bek, orta saha, stoper oynayabilir. Çok ideal bir oyuncu" diyerek 'İsviçre Çakısı'na benzettiği Bakhtiyor Zainutdinov için gelen haberler olumlu. Kazak Vesti'nin haberine göre CSKA Moskova, Kazakistan milli orta saha oyuncusu Zainutdinov'un Beşiktaş'a transferi için 5 milyon euro'ya sıcak baktığı belirtildi.