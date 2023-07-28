Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan orta saha harekatı! İşte gündemdeki 2 isim

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan orta saha harekatı! İşte gündemdeki 2 isim

Yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta gözler kadroya katılacak isimlere çevrildi. Orta saha hattına takvive yapmak isteyen siyah beyazlı yönetim 2 yıldıza kancayı taktı. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan orta saha harekatı! İşte gündemdeki 2 isim

Sezon başından beri transfer konusunda eleştirilen Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde gaza basarak Daniel Amartey ve Jean Onana'yı renklerine katmıştı. Siyah-Beyazlı yönetim bir kez daha girişimlerini hızlandırdı.

Liverpool'dan ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexander Oxlade-Chamberlain, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri Avrupa'da kalmak için reddetti. İngiliz futbolcuya, Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon Euro'dan 3 sezonluk sözleşme teklif edildiği belirtildi.

Takvim'de yer alan habere göre, Chamberlain'in Beşiktaş'a sıcak baktığı ve görüşmelerin olumlu yönde seyrettiği gelen haberler arasında.

YERLI STATÜSÜ AVANTAJI

Kartal'ın diğer hamlesi ise uzun süredir gündemde olan Bakhtiyor Zaynutdinov olduğu öğrenildi. Rus ekibi CSKA Moskova'da top koşturan 25 yaşındaki Kazakistanlı futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

TFF'nin bu sezon aldığı 'Mavi Kart' uygulaması gereğince Kazak futbolcu yerli statüsünde oynayabilecek. 10 numara pozisyonunda görev yapan ve 2025'e kadar kontratı bulunan Zaynutdinov'un satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanacağı belirtiliyor.

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