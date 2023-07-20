Beşiktaş Almanya kampında çalışmalarına devam etti

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya kampında sürdüren Beşiktaş, sabah idmanıyla çalışmalarına devam etti.

Takımın kamp yaptığı otelin tesislerinde gerçekleştirilen idmana siyah-beyazlı ekip, topla ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Beşiktaşlı oyuncular, idmanın basına açık son bölümünde ise çift kale taktik maç yaptı. Taktik maçta yardımcı antrenör Burak Yılmaz, oyunu sık sık durdurarak siyah-beyazlı oyunculara uyarılarda bulundu.

Siyah-beyazlılar basına kapalı olan bölümde ise kanat organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenmana bağırsak enfeksiyonu geçiren Ajdin Hasic katılmazken, boğaz enfeksiyonu nedeniyle iki gündür idmanlara çıkmayan Amir Hadziahmetovic çalışmada yer aldı.

Beşiktaş akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla Almanya kampı çalışmalarını noktalayacak.

Siyah-beyazlı ekip yarın (TSİ) 17.00'de Fransız ekibi Strasbourg ile hazırlık maçı oynayacak ve karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.