Emrecan Bulut 5 yıllık imzaladı

Beşiktaş, yaz transfer döneminin ilk transferini yaptı. Açıklamada, Somaspor forması giyen 20 yşaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut'un kadroya katıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüz, Emrecan Bulut'un transferi için Somaspor'la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emrecan Bulut'a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi.
Beşiktaş, yaz transfer döneminin ilk transferini yaptı. Açıklamada, Somaspor forması giyen 20 yşaşındaki kanat oyuncusu Emrecan Bulut'un kadroya katıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüz, Emrecan Bulut'un transferi için Somaspor'la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emrecan Bulut'a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi.