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Adım adım Beka

Fransız ön libero için bu hafta içinde son temaslar kurulacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Adım adım Beka
Siyah Beyazlılar, ön libero transferinde Alexis Beka Beka üzerine yoğunlaşmıştı. 22 yaşındaki Fransız futbolcu için kulübü Nice'le temaslara başlayan idareciler, satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmaya varmıştı. Transferi bitirmek için Şenol Güneş'in raporunu bekleyen yöneticiler, genç yeteneği elinden kaçırmakla karşı karşıya... Beşiktaş'ın ilgisine olumlu yanıt verip tatile çıkan Beka'nın, transferinin bitirilmesi için verdiği süre dolmak üzere. Yönetimin hafta içinde transferi bitirmesi bekleniyor.
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