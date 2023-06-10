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Weghorst sürprizi! Beşiktaş'a dönmek istiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Cenk Tosun’un beklenmedik sakatlığı sebebiyle forvet arayışlarına yeniden start veren Beşiktaş, rotayı eski golcüsüne çevirdi. Yönetim, Wout Weghorst için Burnley’in kapısını çalacak. Hollandalı gelmek istiyor, karar İngiliz ekibinde. (BJK tranfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Weghorst sürprizi! Beşiktaş'a dönmek istiyor

Beşiktaş yönetimi, Cenk Tosun'un beklenmedik sakatlığı sonrası forvet almaya karar verirken, listeye tanıdık bir ismi aldı: Devre arasında siyahbeyazlı ekipten ayrılıp Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst! İngiliz devinde beklentileri karşılayamadığı için önümüzdeki sezon kadrosunda düşünülmeyen Hollandalı golcünün, bonservisini elinde bulunduran Burnley'e geri dönmek istemediği biliniyor. Weghorst'un Beşiktaşlı yetkililer bir görüşme yaparak, yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söylediği öğrenildi.

ISRACI TALİPLİLERİ VAR
Beşiktaş'ta yönetimle birlikte teknik heyetin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. İngiltere Premier Lig'de birçok talibi olan Weghorst'u en fazla isteyen takım Everton ile birlikte Wolfsburg olurken, İngiliz basınındaki haberin detaylarında Beşiktaş'ın da ikinci kez kiralamak için hamle yapmak içini geri sayıma geçtiği belirtildi. Ada basını Wout Weghorst için "Burnley oyuncuyu tutmaya mı yoksa piyasaya sürmeye mi karar verecek, belirsiz! Fiyat etiketi ise 10 milyon sterline yakın olacak" ifadelerine yer verildi.

TARAFTAR WOUT'U SEVİYOR
Beşiktaş'tan ayrılması çok hızlı ve ani olsa da siyah-beyazlı taraftarlar Weghorst'u seviyor. Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 18 resmi maçta 9 gol atan ve 4 de asist yaparak 13 gole direkt olarak katkı sağlayan Hollandalı forvet, siyah-beyazlı tribünler ile kısa sürede sıcak bir bağ kurmayı başardı. Wout Weghorst'un, Manchester United formasıyla beklenen performansı sergileyememesinin ardından Beşiktaş'ta eski skorer kimliğine geri dönmeyi istediği ifade edildi.

Wout Weghorst, profesyonel kulüp kariyerinde 458 resmi karşılaşmaya çıkarken, bu dönemde rakip fileleri tam 177 kez havalandırmayı başardı. En çok golü 144 kez formasını giydiği Wolfsburg'ta atan (70) Hollandalı; en fazla asisti de (22) yine Alman ekibinde gerçekleştirdi.

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