Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | İngiliz ekibi Beşiktaş'tan Masuaku için harekete geçti!

TRANSFER HABERİ | İngiliz ekibi Beşiktaş'tan Masuaku için harekete geçti!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın Kongolu yıldızı Masuaku ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için İngiltere'den sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | İngiliz ekibi Beşiktaş'tan Masuaku için harekete geçti!

Beşiktaş'ın bonservisiyle kadrosuna kattığı Kongolu sol bek Arthur Masuaku'ya Premier Lig'den talip çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre bu sezon Premier Lig'e yükselen Sheffield United'ın Masuaku'yu kadrosuna katmak istediği ve bu yüzden İstanbul'a çıkarma yapacağı bildirildi. İngiliz ekibinin Masuaku için ne kadar bonservis ücreti teklif edeceği ise henüz kesinlik kazanmadı. Ancak Sheffield United yetkililerinin takımın sol beki Davies'i satıp, elde edilecek gelirle Masuaku'yu satın almayı planladığı bildirildi.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesinin ardından performansı belirgin bir şekilde yükselen Kongolu sol bek satış listesinde yer almıyor. Bu bakımdan İngiliz kulübünün Beşiktaş'a cazip bir teklifle gelmesi bekleniyor. 29 yaşında ve 1.79 boyunda olan Masuaku 14 kez Demokratik Kongo Milli Takımı formasını giyerken bu maçlarda 2 kez fileleri sarsmayı başarmıştı.

DİĞER
İtalyan DJ Gianluca Vacchi ile Icardi şampiyonluğu kutladı
Tanem Sivar ailesiyle İstanbul yerine neden Bodrum'u tercih ettiğini anlattı
F.Bahçe'de Hollandalı yıldız için pazarlık zamanı!
Londra'da transfer görüşmesi! Timur ikna etmeye çalışıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a iyi haber! Listedeki 10 numara boşa çıktı
Kartal'da tek hedef zafer! İşte Güneş'in K.Paşa maçı 11'i
Deprem son dakika! 3 Haziran deprem mi oldu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Resmi açıklama geldi! Sergio Ramos ayrılıyor Resmi açıklama geldi! Sergio Ramos ayrılıyor 00:47
Resmi açıklama geldi! Sergio Ramos ayrılıyor Resmi açıklama geldi! Sergio Ramos ayrılıyor 00:39
Transferde dev kapışma! 10 talip birden Transferde dev kapışma! 10 talip birden 00:07
G.Saray'ın kupayı kaldıracağı tarih belli oldu! G.Saray'ın kupayı kaldıracağı tarih belli oldu! 00:07
G.Saray'dan derbi öncesi F.Bahçe'ye çağrı! G.Saray'dan derbi öncesi F.Bahçe'ye çağrı! 00:07
FIFA'dan G.Saray'a kötü haber! FIFA'dan G.Saray'a kötü haber! 00:07
Daha Eski
Aubameyang'dan G.Saray'a yanıt! Aubameyang'dan G.Saray'a yanıt! 00:07
Yönetim kapıyı bu rakamdan açacak! Bonservisi... Yönetim kapıyı bu rakamdan açacak! Bonservisi... 00:07
Çarpıcı rapor! 'F.Bahçe seviyesinde değil' Çarpıcı rapor! 'F.Bahçe seviyesinde değil' 00:07
Ünlü menajerden Icardi açıklaması! Ünlü menajerden Icardi açıklaması! 00:06
Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon... Aslan'a Marcao şoku! 22 milyon... 00:06
F.Bahçe'de Valencia bilmecesi! F.Bahçe'de Valencia bilmecesi! 00:06