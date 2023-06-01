Redmond'dan övgü dolu sözler! "Türk halkının gücünü gördünüz"

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla yıldızlaşan Nathan Redmond, İngiliz basınından Daily Mail'e röportaj verdi.
"Türkiye'de taarruz eden bir boğa" başlığıyla yayınlanan röportajda 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Türk halkının dayanışmasına vurgu yapan İngiliz futbolcu şu ifadeleri kullandı:
Türk halkının kültürünün gücünü gerçekten gördünüz. Bir araya geldiklerini ve birbirlerine yardım etmek için gereken her şeyi yaptıklarını gördünüz. Deprem sonrasında antrenmanda Türk oyuncular gerçekten odaklanmakta zorlandı.