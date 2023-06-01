Haberler Beşiktaş Redmond'dan övgü dolu sözler! "Türk halkının gücünü gördünüz"

Redmond'dan övgü dolu sözler! "Türk halkının gücünü gördünüz"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nathan Redmond, siyah-beyazlılarda geçirdi dönemi İngiliz basınına yorumladı. Başarılı futbolcu, deprem felaketinin ardından ülkemizde yaşanan kenetlenme ve yardımlaşmaya da övgüler yağdırdı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 15:13
Redmond'dan övgü dolu sözler! "Türk halkının gücünü gördünüz"

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla yıldızlaşan Nathan Redmond, İngiliz basınından Daily Mail'e röportaj verdi.

Redmond'dan övgü dolu sözler! "Türk halkının gücünü gördünüz"

"Türkiye'de taarruz eden bir boğa" başlığıyla yayınlanan röportajda 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Türk halkının dayanışmasına vurgu yapan İngiliz futbolcu şu ifadeleri kullandı:

Redmond'dan övgü dolu sözler! "Türk halkının gücünü gördünüz"

Türk halkının kültürünün gücünü gerçekten gördünüz. Bir araya geldiklerini ve birbirlerine yardım etmek için gereken her şeyi yaptıklarını gördünüz. Deprem sonrasında antrenmanda Türk oyuncular gerçekten odaklanmakta zorlandı.

Redmond'dan övgü dolu sözler! "Türk halkının gücünü gördünüz"

Herkesin depremden etkilenen bölgelerde tanıdıkları vardı. Ligdeki her takım bağış yapmak için bir araya geldi. İnsanları dışarı çıkarıp İstanbul'a getirmek için uçak parası ödedik. Herkes yardım etmenin yollarına dair fikirler getirmek için üzerine düşeni yapıyordu.

Redmond'dan övgü dolu sözler! "Türk halkının gücünü gördünüz"

Bu durum Türkiye'deki büyük kulüplerin durumunu ve neyi temsil ettiklerini anlamama yardımcı oldu. Sahaya oyuncak atıldığında oyuncular taraftarları alkışlamak için duraksadı. 'Vay canına' anlarından biriydi. Kulübün bir parçası olmaktan gurur duyduk. Sahip olunan aile ortamını gösterdi.

Redmond'dan övgü dolu sözler! "Türk halkının gücünü gördünüz"

'REDMOND TÜRKİYE'DE BİR BOĞA OLDU'

"Redmond, Türkiye'de bir boğa oldu. Şenol Güneş ile beraber ışıltılı bir form yakaladı. Son zamanlarda Beşiktaş'ın Türk taraftarı için parlak bir büyünün tadını çıkardı" ifadeleri de kullanılan haberde, başarılı oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

Redmond'dan övgü dolu sözler! "Türk halkının gücünü gördünüz"

Misafirperverlik ilk günden itibaren harikaydı ancak Fenerbahçe maçından sonra biraz arttı. Takımdaki birçok oyuncu Fenerbahçe deplasmanında hiç kazanmamıştı. İstanbul'un kafe ve restoranlarında insanlar kibarca elimi sıkmak için yemeğimizi bitirene kadar bekler ve 'Kazandığınız için teşekkür ederim' veya 'Bizim için oynadığınız için teşekkür ederiz' derler. Futbolun, bu ülkedeki insanlar için ne anlama geldiğini anlamamı sağladı. Binlerce kişi meşalelerle, yaklaşık bir saat boyunca şarkı söylüyor. Bu durum çılgınca.

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