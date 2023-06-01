Redmond'dan övgü dolu sözler! "Türk halkının gücünü gördünüz"

Misafirperverlik ilk günden itibaren harikaydı ancak Fenerbahçe maçından sonra biraz arttı. Takımdaki birçok oyuncu Fenerbahçe deplasmanında hiç kazanmamıştı. İstanbul'un kafe ve restoranlarında insanlar kibarca elimi sıkmak için yemeğimizi bitirene kadar bekler ve 'Kazandığınız için teşekkür ederim' veya 'Bizim için oynadığınız için teşekkür ederiz' derler. Futbolun, bu ülkedeki insanlar için ne anlama geldiğini anlamamı sağladı. Binlerce kişi meşalelerle, yaklaşık bir saat boyunca şarkı söylüyor. Bu durum çılgınca.