Statü değişmeli

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün Bakü'de Azerbaycan spor medyasına açıklamalarda bulundu. Güneş, yabancı oyuncu kararıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Olayın özünü yakalamadan yabancı sayısını konuştuğunuzda asıl sorunu kaçırıyorsunuz. İyi bir yabancı oyuncuyu çok para vererek alacaksınız, peki kulübün mali yapısı buna uygun mudur? Uygunsa alsın.

TAMAMEN KARŞI DEĞİLİM

Yabancı oyuncuya tamamen karşı değilim. Yabancı sayısını belirmeden önce yapılanmaya gidilmeli. Beş yıllık plan olursa on bir tane oyuncuyla başlayalım, beş sene sonra yediye inelim. Alınan yabancı oyuncuları sahada oynatalım. Formda bir yabancı oyuncum var, diyorum ki "Seni oynatamam çünkü sen statüye uygun değilsin" böyle şey olmaz. Beş sene içinde kadro sayısını sınırlayalım"

ÜRETMEMİZ GEREKİYOR

Geri kalan oyuncuları U-19 takımına gönderelim, oraya yaşı uygun olursa yabancı da getirebilirsin. Böylece beş yılda bir havuz oluşturmuş oluruz. Sistem oturduğunda yabancı sayısını serbest bırakırsın. Şu an olmayan şeyi serbest bıraksan ne olur, bırakmasan ne olur? Ondan sonra Türk oyuncular pahalı, sen üretmiyorsun ki. Bu işler zahmetlidir. Herkes bir şey söylüyor, gündeme göre karar alınıyor."

SENEYE AVRUPA'DA YER ALMALIYIZ

Teknik direktör Güneş, şampiyonluk yarışına devam ettiklerini belirterek, "Biz geriden geliyoruz. Biz rakiplerimize bakmadan maçlarımızı oynayacağız. Ligi en iyi şekilde tamamlayıp ondan sonrasına bakacağız. Geçen sene Avrupa'da olamadık, önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almak istiyoruz. Beşiktaş camiasıyla bütünleştiğim için burada çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

DÖRT BÜYÜKLER IŞIK TUTUYOR!

Şenol Güneş, yatırım yapmadan gelişmenin ve büyümenin olmayacağını belirterek şöyle konuştu: "Eğitim için tesisler önemli, insan önemli ve tabii ki organizasyon önemli. Başlangıcı yapılırsa arkası gelir. Bizde de zordu arkası geldi, sayıları çoğaldı. Yatırım yapmadan bu iş olmaz. Futbola ilginin artması için rekabetin olması gerekiyor. Ülkemizdeki dört büyük kulübün Türk futbolunun dinamizmine ışık tuttuğunu düşünüyorum."