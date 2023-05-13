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Beşiktaş transferde bombaları patlatıyor! Sol kanada 2 aday

Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlaması oluşturuluyor. Sol kanada takviye yapmak isteyen yönetim Şenol Güneş'in istediği isimlere yöneldi. Transferde atağa kalkan Kartal'ın listesindeki futbolcular belli oldu. İşte detaylar... | BJK TRANSFER

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Beşiktaş transferde bombaları patlatıyor! Sol kanada 2 aday

Süper Lig'de büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer hareketliliği yaşanıyor. Bu sezona Avrupa'ya gitme umutlarını canlı tutan siyah beyazlı takım kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Beşiktaş transferde bombaları patlatıyor! Sol kanada 2 aday

Sol kanat için düşünülen isimlerin başında Stephan El Shaarawy geliyor. Yıldız oyuncunun sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmayan Roma, büyük ihtimalle 30 yaşındaki tecrübeli isim Stephan El Shaarawy ile yollarını ayıracak.

Beşiktaş transferde bombaları patlatıyor! Sol kanada 2 aday

Yönetimin, bonservisi elinde olan başarılı oyuncu için maaş bütçesinde 2.5 milyon Euro'ya kadar çıkması bekleniyor. Artık tamamen gözden çıkarılan Kevin N'Koudou'yla yollarını ayırmak için geri sayıma geçen Beşiktaş, bu bölgeyi El Shaarawy'le dolduracak.

Beşiktaş transferde bombaları patlatıyor! Sol kanada 2 aday

TÜM ŞARTLARI ZORLAMALIYIZ

Sol kanat için çalışmalarını farklı yerlerden sürdüren siyah-beyazlı ekibin listenin ikinci sırasında Moussa Djenepo yer alıyor. Siyahbeyazlı yönetim geçtiğimiz sezon Redmond'ı kiraladığı aldığı Southampton'dan bu kez 24 yaşındaki genç oyuncu Moussa Djenepo'yu gözüne kestirdi.

Beşiktaş transferde bombaları patlatıyor! Sol kanada 2 aday

Kulübüyle iki senelik daha sözleşmesi bulunan Malili futbolcu için 2019'da 15.7 milyon euro bonservis ödeyen İngiliz ekibinin kapıyı 5 milyon euro'dan açması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in ise Stephan El Shaarawy'i bonsercisi elinde olduğu için bir adım önde tuttuğu, ancak Djenepo için de tüm şartların zorlanması için yönetime rapor sunduğu ifade edildi.

Beşiktaş transferde bombaları patlatıyor! Sol kanada 2 aday

MOUSSA DJENEPO

24 yaşındaki yıldız Moussa Djenepo, 3 farklı kulüpte 151 resmi maçta şans buldu. Rakip fileleri 17 kez havalandıran Malili yıldız, 13 de asist yaptı.

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