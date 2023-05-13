Beşiktaş transferde bombaları patlatıyor! Sol kanada 2 aday

Süper Lig'de büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer hareketliliği yaşanıyor. Bu sezona Avrupa'ya gitme umutlarını canlı tutan siyah beyazlı takım kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
Sol kanat için düşünülen isimlerin başında Stephan El Shaarawy geliyor. Yıldız oyuncunun sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmayan Roma, büyük ihtimalle 30 yaşındaki tecrübeli isim Stephan El Shaarawy ile yollarını ayıracak.
Yönetimin, bonservisi elinde olan başarılı oyuncu için maaş bütçesinde 2.5 milyon Euro'ya kadar çıkması bekleniyor. Artık tamamen gözden çıkarılan Kevin N'Koudou'yla yollarını ayırmak için geri sayıma geçen Beşiktaş, bu bölgeyi El Shaarawy'le dolduracak.