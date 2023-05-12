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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş eski yıldızı için yeniden devrede!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içerisinde kendisine yer bulan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Yeni sezon kadro planlamasını Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yapan yönetim, gözünü eski yıldızına çevirdi. Mısır basını orta saha oyuncusunun yeniden siyah beyazlı formayı giyebileceğini duyurdu. İşte detaylar... | TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş eski yıldızı için yeniden devrede!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan devam ederken, siyah-beyazlılar listesine dahil edilen son isim Mohamed Elneny oldu. 2019-20 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki ön libero için yönetimin yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş eski yıldızı için yeniden devrede!

Arsenal ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Mısırlı yıldızın, Premier Lig'de bu sezon 5 maçta sadece 113 dakika forma giydiği için, önümüzdeki sezon da fazla şans bulamayacağı yönünde haberler İngiliz basınında çıkmaya başladı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş eski yıldızı için yeniden devrede!

OYUM SORUNU OLMAYACAK

Mısır basını bunun üzerine Elneny'nin, İngiliz ekibinden ayrılma ihtimalinin her geçen gün daha da arttığı haberlerini manşetlerine taşımaya başladı. Çıkan haberlerde 30 yaşındaki oyuncunun gidebileceği ilk kulübün de Beşiktaş olduğu belirtilirken; daha önce de siyah-beyazlı formayı giyen Mısırlı yıldızın uyum sorunu yaşamayacağının düşünülmesi en büyük avantajı olarak gösterildi. Siyah-beyazlı yönetim de seçim sorasında İngiliz kulübü yetkilileriyle Elneny için masaya oturma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş eski yıldızı için yeniden devrede!

AMELİYAT OLDU

Mohamed Elneny'nin bu sezon çok az forma giyme sebebi ise Ocak ayında geçirdiği ameliyat oldu. 14 Ocak'ta dizindeki sakatlığı sebebiyle ameliyat masasına yatan Mısırlı oyuncu Arsenal'de 21 maçta forma giyemedi. Bu arada İngiliz basını, Arsenal kulübünün önümüzdeki günlerde Elneny'nin doktordan gelecek son raporuna göre gidip-kalması yönünde karar vereceğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş eski yıldızı için yeniden devrede!

Beşiktaş formasıyla 36 maça çıkan Elneny, bu periyotta 1 gol atarken, 4 de asist yaptı ve toplamda 5 gole direkt katkı sağladı. Mısırlı kulüp kariyerinde ise 374 resmi mücadelede ter döktü.

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