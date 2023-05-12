TRANSFER HABERİ: Beşiktaş eski yıldızı için yeniden devrede!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan devam ederken, siyah-beyazlılar listesine dahil edilen son isim Mohamed Elneny oldu. 2019-20 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki ön libero için yönetimin yeniden harekete geçtiği öğrenildi.
Arsenal ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Mısırlı yıldızın, Premier Lig'de bu sezon 5 maçta sadece 113 dakika forma giydiği için, önümüzdeki sezon da fazla şans bulamayacağı yönünde haberler İngiliz basınında çıkmaya başladı.
OYUM SORUNU OLMAYACAK
Mısır basını bunun üzerine Elneny'nin, İngiliz ekibinden ayrılma ihtimalinin her geçen gün daha da arttığı haberlerini manşetlerine taşımaya başladı. Çıkan haberlerde 30 yaşındaki oyuncunun gidebileceği ilk kulübün de Beşiktaş olduğu belirtilirken; daha önce de siyah-beyazlı formayı giyen Mısırlı yıldızın uyum sorunu yaşamayacağının düşünülmesi en büyük avantajı olarak gösterildi. Siyah-beyazlı yönetim de seçim sorasında İngiliz kulübü yetkilileriyle Elneny için masaya oturma kararı aldı.