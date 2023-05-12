TRANSFER HABERİ: Beşiktaş eski yıldızı için yeniden devrede!

OYUM SORUNU OLMAYACAK

Mısır basını bunun üzerine Elneny'nin, İngiliz ekibinden ayrılma ihtimalinin her geçen gün daha da arttığı haberlerini manşetlerine taşımaya başladı. Çıkan haberlerde 30 yaşındaki oyuncunun gidebileceği ilk kulübün de Beşiktaş olduğu belirtilirken; daha önce de siyah-beyazlı formayı giyen Mısırlı yıldızın uyum sorunu yaşamayacağının düşünülmesi en büyük avantajı olarak gösterildi. Siyah-beyazlı yönetim de seçim sorasında İngiliz kulübü yetkilileriyle Elneny için masaya oturma kararı aldı.