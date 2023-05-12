Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transfer bombaları! Yeni sezona 4 takviye

Beşiktaş'tan transfer bombaları! Yeni sezona 4 takviye

Şenol Güneş yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yeni sezonda bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar ilk 11 için en az 4 takviye yapmaya yapacak. Sağ stoper, 6 ve 10 numara için toplam 8 aday belirlendi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Beşiktaş'tan transfer bombaları! Yeni sezona 4 takviye

Süper Lig'de yakaladığı yenilmezlik serisiyle şampiyonluk potasına giren Beşiktaş, yeni sezon için de boş durmuyor.

Beşiktaş'tan transfer bombaları! Yeni sezona 4 takviye

İlk 11 için en az 4 transfer yapmayı planlayan siyah-beyazlılar çalışmalara başladı, planlarını hazırladı. Sakatlığı nedeniyle Tayyip Talha Sanuç'un sezon başlangıcını kaçıracak olması, Welinton'la da yeni sözleşme imzalanmayacak olması nedeniyle öncelik sağ stopere verilecek.

Beşiktaş'tan transfer bombaları! Yeni sezona 4 takviye

Geçen sezon da Beşiktaş ile adı anılan Alexander Djiku, 4 senedir Fransa'nın Strasbourg takımında forma giyiyor ve lig bitiminde kariyerine yeni bir yön çizmek istiyor.

Beşiktaş'tan transfer bombaları! Yeni sezona 4 takviye

Sabah'ta yer alan habere göre, sol kanat için de çalışmalar sürdüren siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Nathan Redmond'ı aldığı Southampton'dan bu kez Moussa Djenepo'yu gözüne kestirdi. Ancak Malili futbolcu için 2019'da 15.7 milyon Euro bonservis ödeyen İngilizler, 4-5 milyon Euro seviyesinde gelir bekliyor.

Beşiktaş'tan transfer bombaları! Yeni sezona 4 takviye

Beşiktaş'ın gündemindeki diğer isim ara transfer döneminde girişimde bulunulan Stephan El Shaarawy... Roma ile henüz yeni sözleşme imzalamayan 30 yaşındaki tecrübeli yıldız, İstanbul'da forma giyme fikrine sıcak bakmış ancak Roma teklife bağlı olduğunu iletmişti.

Beşiktaş'tan transfer bombaları! Yeni sezona 4 takviye

Teknik direktör Şenol Güneş, kendisine sunulacak isimlere dair değerlendirmelerini ekibiyle yaptıktan sonra yol haritası çizilecek.

DİĞER
Aysel Ezer’in kayıp kızına Esra Erol ulaştı! Anne- kız canlı yayında karşı karşıya geldi: Kızım benden neden kaçıyorsun?
Burcu Binici'den eski eşi Tankurt Manas'a ağır gönderme! "Karpuzu..."
F.Bahçe'de Jesus önlemi! Adaylar belirlendi
F.Bahçe'de 670 milyonluk hüsran!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan 10 numara transfer harekatı!
Kartal eski yıldızı için devrede!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Türkiye’nin spor yüzyılı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo'nun arkadaşı transferi açıkladı! "Geri dönecek" Zaniolo'nun arkadaşı transferi açıkladı! "Geri dönecek" 01:16
Sultanlar Ligi'nde şampiyon F.Bahçe Opet! Sultanlar Ligi'nde şampiyon F.Bahçe Opet! 01:16
F.Bahçe'ye Emre Mor piyangosu! F.Bahçe'ye Emre Mor piyangosu! 01:16
Flaş Beşiktaş açıklaması! Geri dönecek mi? Flaş Beşiktaş açıklaması! Geri dönecek mi? 01:16
Transferde olay gelişme! O rakam gözden çıkarıldı Transferde olay gelişme! O rakam gözden çıkarıldı 01:16
Rashica için karar verildi! Sezon sonu... Rashica için karar verildi! Sezon sonu... 01:16
Daha Eski
PSG'den flaş karar! İşte bonservis bedeli PSG'den flaş karar! İşte bonservis bedeli 01:16
Wilmar Barrios'un menajerinden açıklama! Wilmar Barrios'un menajerinden açıklama! 01:16
G.Saray TFF'ye başvuracak! F.Bahçe derbisi... G.Saray TFF'ye başvuracak! F.Bahçe derbisi... 01:16
F.Bahçe aradığı golcüyü buldu! F.Bahçe aradığı golcüyü buldu! 01:16
Kartal'da kalacak mı? Karar verildi Kartal'da kalacak mı? Karar verildi 01:16
Arda Güler'e İngilizlerden dev teklif! Arda Güler'e İngilizlerden dev teklif! 01:16