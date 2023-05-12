Beşiktaş'tan transfer bombaları! Yeni sezona 4 takviye

Süper Lig'de yakaladığı yenilmezlik serisiyle şampiyonluk potasına giren Beşiktaş, yeni sezon için de boş durmuyor.
İlk 11 için en az 4 transfer yapmayı planlayan siyah-beyazlılar çalışmalara başladı, planlarını hazırladı. Sakatlığı nedeniyle Tayyip Talha Sanuç'un sezon başlangıcını kaçıracak olması, Welinton'la da yeni sözleşme imzalanmayacak olması nedeniyle öncelik sağ stopere verilecek.
Geçen sezon da Beşiktaş ile adı anılan Alexander Djiku, 4 senedir Fransa'nın Strasbourg takımında forma giyiyor ve lig bitiminde kariyerine yeni bir yön çizmek istiyor.