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Beşiktaş'tan 10 numara harekatı! Mike Tresor'a kiralama teklifi

Yeni sezon için 10 numara arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim düğmeye bastı. Şenol Güneş'in hayran kaldığı yıldız için harekete geçen Kartal, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş hayran kaldı! İşte Beşiktaş'ın yeni hedefi

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Birçok mevkii için arayışlarını sürdüren siyahbeyazlılar, sezon başından bu yana eksiklik yaşadığı 10 numara için yoğunlaşmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş hayran kaldı! İşte Beşiktaş'ın yeni hedefi

Teknik direktör Şenol Güneş için de olmazsa olmaz mevki 10 numara. Yönetim birçok isimle temasa geçerken, takımına kesinlikle kaliteli bir 10 numara isteyen tecrübeli çalıştırıcının Belçika'nın Genk takımında forma giyen Mike Tresor için "Onu listenin ilk sırasına koyalım" dediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş hayran kaldı! İşte Beşiktaş'ın yeni hedefi

ÜÇ MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Bunun üzerine Beşiktaşlı yöneticilerin bu doğrultudaki ilk hedefi, Genk formasını terleten Mike Tresor oldu. Burundi asıllı genç futbolcu, Belçika Milli Takımı'nın birçok genç takımında forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş hayran kaldı! İşte Beşiktaş'ın yeni hedefi

Hücum hattında 10 numara bölgesine ek olarak sol kanat ve santrfor mevkilerinde de görev yapabilen Belçikalı'nın kulübüyle 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, Genk'e "Satın alma opsiyonlu kiralama" teklifi yaparak, sezon sonundaki kararlarını bekleyecek.

TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş hayran kaldı! İşte Beşiktaş'ın yeni hedefi

GÜNEŞ: TAM ARADIĞIM İSİM


Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in ısrar ettiği Tresor'un farklı özellikleri olması dikkat çekiyor. Tecrübeli çalıştırıcının iyi bir 10 numarada aradığı; ceza sahası dışından şut çekebilme, kanatlara da destek verme, etkili serbest atışlar kullanabilme ve oyunu rakip sahada kurma gibi özellikler Belçikalı 10 numara var. Güneş'in 23 yaşındaki oyuncunun tarzını çok beğendiği ve yeniden iletişime geçilmesini istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Şenol Güneş hayran kaldı! İşte Beşiktaş'ın yeni hedefi

ASİST CANAVARI


Profesyonel kulüp kariyerinde 172 resmi karşılaşmaya çıkan Mike Tresor, bu periyotta rakip fileleri 32 kez havalandırmayı başarırken, 51 de asist yaptı ve toplamda 83 gole direkt olarak katkı sağladı. Belçikalı genç yıldız kariyerinde en çok Genk formasını (76) giyerken, Belçika temsilcisiyle çıktığı bu karşılaşmalarda 8 gol attı, 30 da asist yapmayı başardı.

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