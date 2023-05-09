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Aboubakar: Neden olmasın?

Siyah-beyazlıların başarılı forveti Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla yeniden şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti. Mart ayından bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu konumunda olan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar bu süreçte 10 gol atarken, 1 de asist yapmayı başardı. Vincent Aboubakar, "Burada daha önce iki şampiyonluk yaşadım. Aynı mutluluğu yeniden yaşamayı herkesten çok istiyorum" yorumunu yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 06:50
Aboubakar: Neden olmasın?
Siyah-beyazlıların başarılı forveti Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla yeniden şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti. Mart ayından bu yana Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu konumunda olan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar bu süreçte 10 gol atarken, 1 de asist yapmayı başardı. Vincent Aboubakar, "Burada daha önce iki şampiyonluk yaşadım. Aynı mutluluğu yeniden yaşamayı herkesten çok istiyorum" yorumunu yaptı.
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