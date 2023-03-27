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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: James Rodriguez'den Kartal'a: Sezon sonu görüşürüz!

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları başladı. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar Kolombiyalı yıldız 10 numara James Rodriguez'le temasa geçti ve oyuncu tarafından yanıt geldi. İşte haberin ayrıntıları... | Bjk spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: James Rodriguez'den Kartal'a: Sezon sonu görüşürüz!

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlamasına dair çalışmalar başladı. Gidecek oyuncular netleşmeye başlarken gelecek isimler üzerinde de temaslar hızlandırılmış durumda.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: James Rodriguez'den Kartal'a: Sezon sonu görüşürüz!

Kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmek isteyen Kartal'da komşuda forma giyen yıldız isim James Rodriguez ön plana çıktı.
Geçen hafta listeye giren Kolombiyalı için menajerlik şirketinden randevu alan siyah beyazlılar, ilk temasları kurdu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: James Rodriguez'den Kartal'a: Sezon sonu görüşürüz!

Yunanistan ekibi Olympiakos'ta forma giyen ve sözleşmsi sezon sonu bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a açık kapı bırakarak "Sezon sonu görüşürüz" yanıtı verdiği gelen haberler arasında. Kulübünün sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Rodriguez'in Beşiktaş'la masaya oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: James Rodriguez'den Kartal'a: Sezon sonu görüşürüz!

PİYASASI ARTIK ESKISI GIBI DEĞİL

Önceliğini Avrupa'nın 5 büyük liginden bir takıma vermeyi düşünen Rodriguez'in bu hayali ise pek olası değil, çünkü oyuncunun eski piyasasının kalmaması seçim şansını azaltacak. Piyasa değeri 9 milyon euro civarında olan 10 numara bu sezon Olympiakos'ta 21 karşılaşmaya çıkıp 5 gol kaydetti. James Rodriguez kariyerinin son 3 yılını da farklı takımlarda geçirdi. Yıldız oyuncu 2020-21'de Real'den Everton'a geçti. Ertesi sezon (2021-22) 8 milyon euro'ya Katar ekibi Al-Rayyan'a transfer oldu. Bu sezonun başında bedelsiz olarak Yunanistan'ın yolunu tuttu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: James Rodriguez'den Kartal'a: Sezon sonu görüşürüz!

Ezeli rakipler de peşindeydi

Kolombiyalı yıldız futbolcunun ismi daha önce sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı. Rodriguez kanatlarda da görev yapabiliyor. Beşiktaş, oyuncunun olası transferi halinde ezeli rakiplerine de çalım atmış olacak.

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