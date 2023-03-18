Beşiktaş 3-1 İstanbulspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Cenk Tosun, 56'ncı dakikada Aboubakar ve 90+3'üncü dakikada Redmond kaydetti. İstanbulspor'un karşılaşmadaki tek golü 70'inci dakikada Lokilo'dan geldi.



22'nci dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Ghezzal ortasını yaptı. İstanbulspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahasının hemen dışındaki Masuaku'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.



42'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde Ghezzal ortasını yaptı. Altıpasın hemen üstünde iyi yükselen Cenk'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.



Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



50'nci dakikada İstanbul savunmasının içeri çevirdiği topu Masuaku uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlak, ceza sahası dışında Lojsah'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı sert vuruşta top yan direkten oyun alanına geri döndü.



56'ncı dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun pasını bekletmeden Aboubakar'a verdi. Aboubakar, topla bir süre ilerledikten sonra ceza sahası dışından sağ ayağının içiyle yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.



70'nci dakikada İstanbulspor farkı 1'e indirdi. Mert Günok'un pasında araya giren Lokilo, pasını ceza sahasına hareketlenen Ethemi'ye verdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ethemi bekletmeden penaltı noktasına doğru içeri çevirdi. Lokilo'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.



75'inci dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında sol kanatta topla buluşan Emir Kaan pasını ceza sahasına hareketlenen Ethemi'ye verdi. Ethemi, göğsüyle topu kontrol ettikten sonra Mert ve Colley açısını kapattı. Kaleye doğru yönelen topu Colley uzaklaştırdı.



89'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında çizgiye inen Redmond ortasını yaptı. Maxim'im kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.



90+3'üncü dakikada Beşiktaş bir kez daha farkı 2'ye çıkarttı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında rakip yarı sahanın sağında topla buluşan Redmond, hızlı içeri kat etti. Redmond'un kaleyi cepheden gören pozisyonda ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-1.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.



GHEZZAL 153 GÜN SONRA İLK 11'DE



Siyah-beyazlı ekipte, İstanbulspor maçı öncesinde Rachid Ghezzal sevinci yaşandı. Cezayirli kanat oyuncusu 153 gün sonra resmi bir maçta ilk 11'de görev yaptı. Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş'ın İstanbulspor'u konuk ettiği karşılaşmaya Rachid Ghezzal ilk 11'de başladı. Süper Lig'de son olarak 10'uncu haftada oynanan Trabzonspor maçında ilk 11'de oynayan Ghezzal, yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre takımdan ayrı kalmıştı. Siyah-beyazlıların, Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada da 11'de başlayacak olan yıldız futbolcu, ısınma hareketleri sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yine görev yapamamıştı. Ghezzal, 153 günlük aranın ardından ilk 11'deki yerine dönmüş oldu.



TAYYİP TALHA SANUÇ FORMA GİYDİ



Siyah-beyazlı ekipte sakatlığını atlatan Tayyip Talha Sanuç, İstanbulspor maçında görev aldı. Siyah-beyazlı ekibin, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti karşılaşmada rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında dizinden sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Tayyip Talha Sanuç, hafta başında takımla çalışamasa da son antrenmanlarda yer aldı ve ilk 11'deki yerini korudu.



ABOUBAKAR GOLLERİNE DEVAM EDİYOR



Siyah-beyazlı ekibin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 3'üncü golünü İstanbulspor ağlarına gönderdi. Siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra 7 maçta görev alan Kamerunlu golcü, 3'üncü golünü kaydetti.



ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 108'NCİ YILINA ÖZEL DEV PANKART



Öte yandan 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlar kapalı tribünde dev bir pankart açtı. Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin yer aldığı pankartta 'Kahramanlık ruhumuzda var. Çanakkale Zaferi'nin 108. Yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmet anıyoruz' ifadelerine yer verildi.



ŞAMPİYON GÜREŞÇİLER STADYUMDA TUR ATTI



Beşiktaş'ın Güreş şubesinin sporcuları Nesrin Baş ve Ebru Dağbaşı'na U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yakaladıkları başarılar için karşılaşma öncesinde genel sekreter Mehtap Mutluşan Ferah ile Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş tarafından çiçek verildi.



U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Beşiktaşlı güreşçi Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu olmuş; yine siyah-beyazlı ekibin güreş şubesinde görev alan Ebru Dağbaşı ise turnuvayı bronz madalya ile tamamlamıştı. İstanbulspor karşılaşma öncesinde iki sporcuya siyah-beyazlı yöneticiler tarafından çiçek verildi. İki sporcu daha sonra taraftarların alkışları arasında stadyumda tur attı.