Kartal'ın borcu 6.2 milyar TL

Denetim Kurulu'nun raporuna göre Beşiktaş'ın borcu 6 milyar 254 milyon 601 bin TL.



DİVAN TOPLANTISI BUGÜN

Beşiktaş Kulübü'nde, 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Toplantı saat 10.30'dan itibaren İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryum'da gerçekleştirilecek. Toplantıda Divan Başkanlık Kurulu faaliyetlerinin açıklanması, Denetim Kurulu Raporu'nun açıklanması, Yönetim Kurulu çalışmalarının açıklanması, Raporların müzakeresinin ardından, yazılı ve sözlü görüşler paylaşılacak, son olarak da yeni üyeler için mazbata töreni gerçekleştirilecek.



1 YILDA 1.3 MİLYAR ARTTI

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Denetim Kurulu'nun hazırladığı raporda siyah beyazlıların toplam borcu geçen arılık ayında sunulan rakamdan farklı olmadı. Beşiktaş'ın borcu 6 milyar 254 milyon 601 bin liraya çıktı. Bir önceki dönem borç tutarı 4 milyar 900 milyon 612 bin liraydı. Beşiktaş'ın borcu 2022 yılında 1 milyar 353 milyon 980 bin lira artış kaydetti. Beşiktaş'ın 6 milyar 254 milyon liralık borcunun 2 milyar 235 milyon 237 bin liralık kısmı kısa vadeli; yani bir yıl içinde ödenmesi gereken borçtan oluşuyor.



YÖNETİME BORÇ 104 MİLYON

Beşiktaş'ın 30 Eylül 2022'de 47 milyon 569 bin lira olan yöneticilere borç tutarı, yıl sonu itibarıyla 103 milyon TL'ye çıktı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Denizbank konsorsiyumuyla yapılan 2 yıl ödemesiz 9 yıllık borç yapılandırma anlaşmasında ilk geri ödeme 31 Ağustos 2023'te yapılacak. Sponsorluk ve reklam geliri 2021'e göre % 169'luk artışla, 96 milyon 199 bin liradan 258 milyon 757 bin liraya ulaştı. Kombine kart ve loca geliri de % 540'lık artışla 37 milyon 657 bin liradan 241 milyon liraya çıktı.