Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! İşte görüşülen isim

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! İşte görüşülen isim

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. A Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, orta saha mevkisinde forma giyen Aissa Laidouni ile ilgileniyor. 26 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübü Ferencvaros ile görüşmeler başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 13:34 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 13:47
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! İşte görüşülen isim

Orta saha mevkisini güçlendirmek için kolları sıvayan Beşiktaş gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Siyah-beyazlılar, Ferencvaros forması giyen Tunuslu oyuncu Aissa Laidouni'nin peşine düştü.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Beşiktaş yönetimi, Aissa Laidouni'nin transferi için Macar ekibiyle görüşmelere başladı.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, başarılı futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

DÜNYA KUPASI'NDA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Macar ekibiyle çıktığı 24 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Laidouni, Tunus Milli Takımı ile 2022 Katar Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergilemişti.

DİĞER
Son dakika haberleri: Arda Güler için Jorge Jesus'a olay yaratan sözler! 'Eğer takımda Alex olsaydı...'
SON DAKİKA: Aydemir Akbaş'tan kahreden haber! Yeşilçam yıldızı '10 sene önce atlatmıştım' dedi açıkladı: "Kanser olduğum netleşti"
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori
Mohamed'den F.Bahçe sözleri! "Arda Turan bile..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kaan Ayhan transferi bitiyor! İmza...
Şenol Güneş'le coştu! Performansı dikkat çekiyor
2023 Regaip Kandilinde yapılacak ibadetler
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Resimli, dualı Regaip Kandili mesajları 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı! 13:49
Dursun Özbek konuşuyor | CANLI Dursun Özbek konuşuyor | CANLI 13:45
Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! İşte görüşülen isim Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! İşte görüşülen isim 13:34
G.Saray'a Morutan için sürpriz teklif! G.Saray'a Morutan için sürpriz teklif! 13:31
Kaan Ayhan transferi bitiyor! İmza... Kaan Ayhan transferi bitiyor! İmza... 13:31
Rivaldo'dan Jesus'a övgü dolu sözler! Rivaldo'dan Jesus'a övgü dolu sözler! 13:26
Daha Eski
Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori 13:15
Icardi'den olay hamle! Wanda Nara'yı öfkelendirdi Icardi'den olay hamle! Wanda Nara'yı öfkelendirdi 13:09
Mohamed'den F.Bahçe sözleri! "Arda Turan bile..." Mohamed'den F.Bahçe sözleri! "Arda Turan bile..." 13:08
Trabzonspor’da 5 eksikli idman Trabzonspor’da 5 eksikli idman 13:00
Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha! Oosterwolde'nin ardından bir bomba daha! 12:46
Bandırmaspor'da imzalar atıldı! Bandırmaspor'da imzalar atıldı! 12:45