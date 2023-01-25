TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan orta saha hamlesi! İşte görüşülen isim

Orta saha mevkisini güçlendirmek için kolları sıvayan Beşiktaş gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Siyah-beyazlılar, Ferencvaros forması giyen Tunuslu oyuncu Aissa Laidouni'nin peşine düştü.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Beşiktaş yönetimi, Aissa Laidouni'nin transferi için Macar ekibiyle görüşmelere başladı.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, başarılı futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

DÜNYA KUPASI'NDA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Macar ekibiyle çıktığı 24 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Laidouni, Tunus Milli Takımı ile 2022 Katar Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergilemişti.