BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Weghorst sözleri! "Çoktan veda etmiş"

GERÇEKÇİ OLMALIYIZ

Olaya Weghorst tarafından bakarsak; 31 yaşındasınız, dünya devi bir kulüp olan Manchester United'da oynama fırsatı eline geçiyor ve doğal olarak bu fırsatı kullanmak isteyecektir. Kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dilemekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Beşiktaş cephesinden bakarsak... Weghorst kiralık olarak forma giyen bir oyuncu. Başkanlık yaptığım kulüplerde de kiralık transferlere hep karşı çıktım. Aboubakar, Talisca örneğinde olduğu gibi, sen oyuncuyu parlatırsın ama futbolcunun bonservisine sahip kulüp transferden parayı kazanan taraf olur. Sen istediğin kadar sezon sonunda satın alma önceliğine sahip olama ben bu kontratlardaki maddelerin ayrıntılarında menajerlerin oyunu olduğunu düşünüyorum. Mesela Mario Gomez sadece 600 bin euro karşılığında Beşiktaş'ta kalacaktı. Ama Gomez sezon sonu hokus-pokus misali kayboldu.