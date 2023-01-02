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Beşiktaş Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübten yapılan açıklamada mücadele öncesi takımın antrenman programına dair notlar paylaşıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 19:03
Beşiktaş Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 7 Ocak Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde salonda gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında, koordinasyon ve kuvvet çalışması yapıldı.

Sahada gerçekleştirilen ikinci ve son idmanda ise gruplar halinde dar alanda yapılan maçların ardından yan top çalışması üzerinde duruldu.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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