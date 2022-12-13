N’Koudou’ya AEK kancası

Beşiktaş'a geldiği günden beri istenilen katkıyı bir türlü veremeyen Kevin N'Koudou'ya Yunanistan ekibi AEK talip oldu. Yunan basınında çıkan haberlere göre kulübün, oyuncunun menajeriyle temaslara başladığı öğrenildi. Kara Kartal'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek Kamerunlu sol kanat oyuncusu ile kontrat yenilemeyeceği iddia edilmişti.
Beşiktaş'a geldiği günden beri istenilen katkıyı bir türlü veremeyen Kevin N'Koudou'ya Yunanistan ekibi AEK talip oldu. Yunan basınında çıkan haberlere göre kulübün, oyuncunun menajeriyle temaslara başladığı öğrenildi. Kara Kartal'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek Kamerunlu sol kanat oyuncusu ile kontrat yenilemeyeceği iddia edilmişti.