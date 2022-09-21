BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a Dele Alli müjdesi!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda hazırlıklar devam ediyor.
Beşiktaş'ta bir yandan da sakat futbolcular durumları merak ediliyor.
Kara Kartal'da sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Dele Alli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
İki futbolcu da yapılan antrenmana katılmadı.
İngiliz yıldız Dele Alli perşembe günkü idmanda takıma katılacak.
Ağrıları devam eden Ghezzal'in durumu ise pazartesi gününe kadar takip edilecek.
Fenerbahçe maçı kadrosuna Dele Alli ve Ghezzal'ın dahil edilmesinin ardından tek eksik Atiba Hutchinson olacak.
ÇEBİ VE YÖNETİCİLERDEN TAKIMA MORAL DESTEĞİ
Fransız teknik adam bugünden itibaren oyuncularıyla teorik toplantılar gerçekleştirecek.
Ismael son 2 maçta yapılan hataları anlatarak, isteklerini tek tek anlatacak.
Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de Fenerbahçe derbisi öncesinde takıma moral desteği verecek.
Çebi ve yöneticilerin sık sık tesisleri ziyaret ederek, teknik heyet, oyunculara "arkanızdayız" mesajı verecekleri kaydedildi.