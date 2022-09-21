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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a Dele Alli müjdesi!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde siyah-beyazlı takımdaki sakatlıklar can sıkıyor. Kara Kartal'a İngiliz futbolcu Dele Alli'den ise müjde geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 18:17
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a Dele Alli müjdesi!

Kara Kartal'da sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal ve Dele Alli ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a Dele Alli müjdesi!

İki futbolcu da yapılan antrenmana katılmadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a Dele Alli müjdesi!

İngiliz yıldız Dele Alli perşembe günkü idmanda takıma katılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a Dele Alli müjdesi!

Ağrıları devam eden Ghezzal'in durumu ise pazartesi gününe kadar takip edilecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a Dele Alli müjdesi!

Fenerbahçe maçı kadrosuna Dele Alli ve Ghezzal'ın dahil edilmesinin ardından tek eksik Atiba Hutchinson olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a Dele Alli müjdesi!

ÇEBİ VE YÖNETİCİLERDEN TAKIMA MORAL DESTEĞİ

Fransız teknik adam bugünden itibaren oyuncularıyla teorik toplantılar gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a Dele Alli müjdesi!

Ismael son 2 maçta yapılan hataları anlatarak, isteklerini tek tek anlatacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a Dele Alli müjdesi!

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de Fenerbahçe derbisi öncesinde takıma moral desteği verecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'a Dele Alli müjdesi!

Çebi ve yöneticilerin sık sık tesisleri ziyaret ederek, teknik heyet, oyunculara "arkanızdayız" mesajı verecekleri kaydedildi.

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