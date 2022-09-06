Beşiktaşlı Josef de Souza'nın eşinden Ankaragücü maçına dair flaş paylaşım! "Evimize hırsız girse..."

Beşiktaş'ın, MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta taraftarın sahaya girmesinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle kırmızı kart gören Josef de Souza'ya eşinden bir destek mesajı geldi.
Beşiktaş'ın, MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta taraftarın sahaya girmesinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle kırmızı kart gören Josef de Souza'ya eşinden bir destek mesajı geldi.
Brezilyalı orta saha oyuncusunun eşi Danielle Araujo'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugünün mutlu bir gün olması gerekiyordu. 12. evlilik yıldönümümüzü kutlarken eşimi evde farklı bir şekilde karşılamak isterdim.
Evden tekrar futbola döndüğü, takım arkadaşlarıyla tekrar birlikte mücadele edecek ve takımın bu sezon hedeflerine ulaşması için katkı sağlayabilecek olduğu için çok ama çok mutlu çıktı.
Ama eve döndüğünde, galibiyete rağmen üzgündü.
İlk olarak takım arkadaşına saldırıldığı için, ve ardından onların fiziksel bütünlüğünü koruma amaçlı verdiği reaksiyon sonrasında yaşananlardan dolayı.
'HAYRANLIK DUYULACAK KARAKTERE SAHİP'
Hala mutlu bir gün geçirebiliriz.
Yaşananlar asla silinmeyecek ama benim bir eş olarak amacım, sahanın içerisinde olmayan insanlar onu ne kadar yargılasa da ona her zaman hayranlık duyulacak bir karaktere sahip olduğunu söylemek.
Ben her anımı onunla yaşıyorum ve çok iyi biliyorum ki evimize bir hırsız girse aynı şekilde ailesini de korurdu, tıpkı takım arkadaşlarını koruduğu gibi.
Seni seviyorum hayatım. Sana karşı olanlar olsa bile ailen ve arkadaşların senin hiçbir zaman şiddet yanlısı olmadığını çok iyi biliyor.
12. evlilik yıldönümümüz kutlu ve mutlu olsun."
JOSEF DE SOUZA: NİYETİM KÖTÜ OLSAYDI...
Öte yandan Josef de Souza da, Beşiktaş resmi hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;
"Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok.
Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum.
Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm.
Umarım bir daha yaşanmaz. Kafamızın içinde sadece futbol olmalı, gerisi bizi ilgilendirmiyor."