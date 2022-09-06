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Beşiktaşlı Josef de Souza'nın eşinden Ankaragücü maçına dair flaş paylaşım! "Evimize hırsız girse..."

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Ankaragücü deplasmanından galibiyetle dönerken, maç sonrası sahaya atlayan taraftar, 3 puanın önüne geçti. Beşiktaş'ta Josef de Souza, sahaya giren taraftara müdahale ederken, maç sonrası hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Josef'in eşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşine destek verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 09:49
Beşiktaşlı Josef de Souza'nın eşinden Ankaragücü maçına dair flaş paylaşım! "Evimize hırsız girse..."

Beşiktaş'ın, MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta taraftarın sahaya girmesinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle kırmızı kart gören Josef de Souza'ya eşinden bir destek mesajı geldi.

Beşiktaşlı Josef de Souza'nın eşinden Ankaragücü maçına dair flaş paylaşım! "Evimize hırsız girse..."

Brezilyalı orta saha oyuncusunun eşi Danielle Araujo'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaşlı Josef de Souza'nın eşinden Ankaragücü maçına dair flaş paylaşım! "Evimize hırsız girse..."

"Bugünün mutlu bir gün olması gerekiyordu. 12. evlilik yıldönümümüzü kutlarken eşimi evde farklı bir şekilde karşılamak isterdim.

Beşiktaşlı Josef de Souza'nın eşinden Ankaragücü maçına dair flaş paylaşım! "Evimize hırsız girse..."

Evden tekrar futbola döndüğü, takım arkadaşlarıyla tekrar birlikte mücadele edecek ve takımın bu sezon hedeflerine ulaşması için katkı sağlayabilecek olduğu için çok ama çok mutlu çıktı.

Beşiktaşlı Josef de Souza'nın eşinden Ankaragücü maçına dair flaş paylaşım! "Evimize hırsız girse..."

Ama eve döndüğünde, galibiyete rağmen üzgündü.

Beşiktaşlı Josef de Souza'nın eşinden Ankaragücü maçına dair flaş paylaşım! "Evimize hırsız girse..."

İlk olarak takım arkadaşına saldırıldığı için, ve ardından onların fiziksel bütünlüğünü koruma amaçlı verdiği reaksiyon sonrasında yaşananlardan dolayı.

Beşiktaşlı Josef de Souza'nın eşinden Ankaragücü maçına dair flaş paylaşım! "Evimize hırsız girse..."

'HAYRANLIK DUYULACAK KARAKTERE SAHİP'
Hala mutlu bir gün geçirebiliriz.

Beşiktaşlı Josef de Souza'nın eşinden Ankaragücü maçına dair flaş paylaşım! "Evimize hırsız girse..."

Yaşananlar asla silinmeyecek ama benim bir eş olarak amacım, sahanın içerisinde olmayan insanlar onu ne kadar yargılasa da ona her zaman hayranlık duyulacak bir karaktere sahip olduğunu söylemek.

Beşiktaşlı Josef de Souza'nın eşinden Ankaragücü maçına dair flaş paylaşım! "Evimize hırsız girse..."

Ben her anımı onunla yaşıyorum ve çok iyi biliyorum ki evimize bir hırsız girse aynı şekilde ailesini de korurdu, tıpkı takım arkadaşlarını koruduğu gibi.

Beşiktaşlı Josef de Souza'nın eşinden Ankaragücü maçına dair flaş paylaşım! "Evimize hırsız girse..."

Seni seviyorum hayatım. Sana karşı olanlar olsa bile ailen ve arkadaşların senin hiçbir zaman şiddet yanlısı olmadığını çok iyi biliyor.

Beşiktaşlı Josef de Souza'nın eşinden Ankaragücü maçına dair flaş paylaşım! "Evimize hırsız girse..."

12. evlilik yıldönümümüz kutlu ve mutlu olsun."

Beşiktaşlı Josef de Souza'nın eşinden Ankaragücü maçına dair flaş paylaşım! "Evimize hırsız girse..."

JOSEF DE SOUZA: NİYETİM KÖTÜ OLSAYDI...
Öte yandan Josef de Souza da, Beşiktaş resmi hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

Beşiktaşlı Josef de Souza'nın eşinden Ankaragücü maçına dair flaş paylaşım! "Evimize hırsız girse..."

"Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok.

Beşiktaşlı Josef de Souza'nın eşinden Ankaragücü maçına dair flaş paylaşım! "Evimize hırsız girse..."

Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum.

Beşiktaşlı Josef de Souza'nın eşinden Ankaragücü maçına dair flaş paylaşım! "Evimize hırsız girse..."

Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm.

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