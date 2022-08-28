Beşiktaş Juventus'tan çifte transfer peşinde! Matias Soule ve Marko Pjaca...

Bu sezon kadrosunu 2 stoper, 1 sol bek, 2 orta saha, 1 numara ve 3 santfor ile takviye eden Beşiktaş'ta teknik direktör İsmael, yeni sezon için yapılan transferlerden memnun olduğunu belirtirken sadece hem sağ hem sol kanat oynayacak bir futbolcuya ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.
Stopere Saiss-Emrecan, sol beke Masuaku, orta sahaya Gedson-Kerem Atakan, 10 numaraya Dele Alli ve hücuma da Weghorst, Muleka ve Cenk'i alan Kartal'da tek eksik olarak görülen kanat için arayış sürüyor.
SOULE GENÇ TAKIMDA 40 MAÇA ÇIKTI
Siyah beyazlı takımın scout ekibinin hazırladığı oyuncu listesinde yer alan Juventus'un Arjantin U20 takımında yer alan Matías Soule ile birlikte yine İtalyan devinin kadrosunda bulunan Marco Pjaca öne çıkıyor.