Beşiktaş Juventus'tan çifte transfer peşinde! Matias Soule ve Marko Pjaca...

Bu sezon kadrosunu 2 stoper, 1 sol bek, 2 orta saha, 1 numara ve 3 santfor ile takviye eden Beşiktaş'ta teknik direktör İsmael, yeni sezon için yapılan transferlerden memnun olduğunu belirtirken sadece hem sağ hem sol kanat oynayacak bir futbolcuya ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.