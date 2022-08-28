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Beşiktaş Juventus'tan çifte transfer peşinde! Matias Soule ve Marko Pjaca...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, son olarak Everton'dan, İngiliz yıldız Dele Alli'yi kiralık kadrosuna katmıştı. Beşiktaşlı idareciler, transferin bitmesine günler kala takımın gücünü artırmak için vitesi 5'e takmış durumda. Buna göre Beşiktaş, bu kez de gündeminde Juventus'ta forma giyen Matias Soule ve Marko Pjaca'yı aldı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 09:01 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 09:05
Beşiktaş Juventus'tan çifte transfer peşinde! Matias Soule ve Marko Pjaca...

Bu sezon kadrosunu 2 stoper, 1 sol bek, 2 orta saha, 1 numara ve 3 santfor ile takviye eden Beşiktaş'ta teknik direktör İsmael, yeni sezon için yapılan transferlerden memnun olduğunu belirtirken sadece hem sağ hem sol kanat oynayacak bir futbolcuya ihtiyaçları bulunduğunu söyledi.

Beşiktaş Juventus'tan çifte transfer peşinde! Matias Soule ve Marko Pjaca...

Stopere Saiss-Emrecan, sol beke Masuaku, orta sahaya Gedson-Kerem Atakan, 10 numaraya Dele Alli ve hücuma da Weghorst, Muleka ve Cenk'i alan Kartal'da tek eksik olarak görülen kanat için arayış sürüyor.

Beşiktaş Juventus'tan çifte transfer peşinde! Matias Soule ve Marko Pjaca...

SOULE GENÇ TAKIMDA 40 MAÇA ÇIKTI
Siyah beyazlı takımın scout ekibinin hazırladığı oyuncu listesinde yer alan Juventus'un Arjantin U20 takımında yer alan Matías Soule ile birlikte yine İtalyan devinin kadrosunda bulunan Marco Pjaca öne çıkıyor.

Beşiktaş Juventus'tan çifte transfer peşinde! Matias Soule ve Marko Pjaca...

19 yaşındaki Matías Soule geride kalan sezonda Juventus'un genç takımı ile 40 resmi maça çıkarken 7 gol, 7 asistle 14 gole katkı vermeyi başardı. Genç futbolcu Serie A'da da 2 maçta sadece 4 dakika süre alırken bu sezon ise A takım ile 14 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş Juventus'tan çifte transfer peşinde! Matias Soule ve Marko Pjaca...

JUVENTUS İLE TEMASLAR DEVAM EDİYOR
Hürriyet'in haberine göre, gündemdeki diğer bir isim olan 27 yaşındaki Marco Pjaca ise 2021-22 sezonunun kiralık olarak şehrin diğer takımı Torino'da geçirdi. Juventus'un 2016'da 29.4 milyon Euro bonservis ödediği Hırvat futbolcu 1.5 sezon takımda kalırken sonrasında Schalke, Fiorentina, Anderlecht, Genoa ve Torino'ya kiralandı.

Beşiktaş Juventus'tan çifte transfer peşinde! Matias Soule ve Marko Pjaca...

Siyah beyazlılar iki oyuncu için Juventus ile pazarlık masasına otururken hedef kulüp için en mantıklı ve ekonomik çözüm sağlanarak iki oyuncudan birinin Kartal olmasını sağlamak

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