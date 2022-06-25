Beşiktaş'ta Tayfur Bingol transferi sürprizi! Valerien Ismael onay verdi

TAYFUR BİNGÖL İÇİN BEŞİKTAŞ'IN ÖNERİSİ

Hürriyet'in haberine göre, iki kulüp arasındaki ilk görüşmelerde Alanyaspor'un net 2.5 milyon Euro veya Salih Uçan artı 1 milyon Euro istediği öne sürülmüştü.