Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Tayfur Bingol transferi sürprizi! Valerien Ismael onay verdi

Beşiktaş'ta Tayfur Bingol transferi sürprizi! Valerien Ismael onay verdi

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada Tayfur Bingöl ile ilgilenmediklerini açıklamıştı. Çebi'nin bu açıklamalarına rağmen, Tayfur Bingöl için Beşiktaş'ın devrede olduğu kaydedildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 11:36 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 11:54
Beşiktaş'ta Tayfur Bingol transferi sürprizi! Valerien Ismael onay verdi

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılmasının ardından sol bek mevkisine transfer yapacak.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingol transferi sürprizi! Valerien Ismael onay verdi

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ü listesine aldı.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingol transferi sürprizi! Valerien Ismael onay verdi

BEŞİKTAŞ, ALANYASPOR İLE TEMAS KURDU

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Bizim planlamamıza göre yaşlı ama gündemimize alabiliriz" demesine karşın Valerien Ismael'in hakkında olumlu rapor verdiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingol transferi sürprizi! Valerien Ismael onay verdi

29 yaşındaki oyuncu için Alanyaspor'la temasa geçildi.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingol transferi sürprizi! Valerien Ismael onay verdi

TAYFUR BİNGÖL İÇİN BEŞİKTAŞ'IN ÖNERİSİ

Hürriyet'in haberine göre, iki kulüp arasındaki ilk görüşmelerde Alanyaspor'un net 2.5 milyon Euro veya Salih Uçan artı 1 milyon Euro istediği öne sürülmüştü.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingol transferi sürprizi! Valerien Ismael onay verdi

Siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcu için Alanyaspor'la anlaşma zemini arıyor.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingol transferi sürprizi! Valerien Ismael onay verdi

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Alanyaspor'da geride bıraktığımız sezon 34 maçta 1839 dakika süre alan Tayfur Bingöl, 4 gol 10 asistlik performans ortaya koydu.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingol transferi sürprizi! Valerien Ismael onay verdi

Futbolcu daha önce Göztepe, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Hacettepe ve Gençlerbirliği takımlarında oynamıştı.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingol transferi sürprizi! Valerien Ismael onay verdi

TAYFUR BİNGÖL KİMDİR?

Tayfur Bingol, 11 Ocak 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingol transferi sürprizi! Valerien Ismael onay verdi

Tayfur, Alanyaspor takımında orta saha mevkinde forma giyiyor.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingol transferi sürprizi! Valerien Ismael onay verdi

Yıldız isim, 180 boyunda ve 74 kilo.

Beşiktaş'ta Tayfur Bingol transferi sürprizi! Valerien Ismael onay verdi

Tayfut, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanmaktadır.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık gerçekleşiyor!
Beşiktaş'a o ismi önerdi! F.Bahçe'nin de listesinde
LGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
BİLSEM yaz okulu öğrenci kayıtları ne zaman başlayacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan altın madalya! Makaralı Yay Kadın Milli Takımı'ndan altın madalya! 11:44
Beşiktaş Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Ismael onay verdi Beşiktaş Süper Lig'in yıldızını kapıyor! Ismael onay verdi 11:36
Fırtına'nın istediği golcü için resmi açıklama! Fırtına'nın istediği golcü için resmi açıklama! 11:05
MARIANO DIAZ KİMDİR? MARIANO DIAZ KİMDİR? 11:10
İrfan Can'a sürpriz talip! Yeni adresi... İrfan Can'a sürpriz talip! Yeni adresi... 11:31
Trabzonspor'un borcu açıklandı! Trabzonspor'un borcu açıklandı! 11:34
Daha Eski
Yeni golcü belli oldu! R. Madrid'den geliyor Yeni golcü belli oldu! R. Madrid'den geliyor 09:46
Abdülkerim Bardakçı'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Abdülkerim Bardakçı'dan flaş Fenerbahçe sözleri! 09:49
G.Saray'a yeşil ışık yaktı! Flaş açıklama G.Saray'a yeşil ışık yaktı! Flaş açıklama 10:01
Fenerbahçe - Tirana maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Tirana maçı saat kaçta? 10:08
Fenerbahçe'de transfer imzaya kaldı! Jesus detayı... Fenerbahçe'de transfer imzaya kaldı! Jesus detayı... 10:13
Anlaşma sağlandı! İşte kasaya girecek rakam Anlaşma sağlandı! İşte kasaya girecek rakam 10:27