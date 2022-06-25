Beşiktaş'ta Tayfur Bingol transferi sürprizi! Valerien Ismael onay verdi

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılmasının ardından sol bek mevkisine transfer yapacak.
Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılmasının ardından sol bek mevkisine transfer yapacak.
Siyah-beyazlılar, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ü listesine aldı.
BEŞİKTAŞ, ALANYASPOR İLE TEMAS KURDU
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Bizim planlamamıza göre yaşlı ama gündemimize alabiliriz" demesine karşın Valerien Ismael'in hakkında olumlu rapor verdiği ortaya çıktı.
29 yaşındaki oyuncu için Alanyaspor'la temasa geçildi.
TAYFUR BİNGÖL İÇİN BEŞİKTAŞ'IN ÖNERİSİ
Hürriyet'in haberine göre, iki kulüp arasındaki ilk görüşmelerde Alanyaspor'un net 2.5 milyon Euro veya Salih Uçan artı 1 milyon Euro istediği öne sürülmüştü.
Siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcu için Alanyaspor'la anlaşma zemini arıyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Alanyaspor'da geride bıraktığımız sezon 34 maçta 1839 dakika süre alan Tayfur Bingöl, 4 gol 10 asistlik performans ortaya koydu.
Futbolcu daha önce Göztepe, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Hacettepe ve Gençlerbirliği takımlarında oynamıştı.
TAYFUR BİNGÖL KİMDİR?
Tayfur Bingol, 11 Ocak 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Tayfur, Alanyaspor takımında orta saha mevkinde forma giyiyor.
Yıldız isim, 180 boyunda ve 74 kilo.
Tayfut, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanmaktadır.
Tayfur Bingol, geçtiğimiz sezon 3 gol ve 10 asist katkısı ile oynadı.
Tayfur, Türkiye U21 takımında 1 kez forma giydi.
Yıldız isim, U20 takımıyla da 3 maça çıkmıştı.