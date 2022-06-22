Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı!

TRANSFER HABERİ: Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı!

Son dakika spor haberi: Golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, listedeki futbolcularla ilgili resmi görüşmeler gerçekleştiriyor. Teknik direktör Valerien Ismael ve başkan Ahmet Nur Çebi'nin koordineli bir şekilde yürüttüğü operasyonda 3 aday üstünde duruluyor. Weghorst, Sörloth ve Seferovic'i gündeminde tutan Kara-Kartal'dan flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, İsviçreli golcü Seferovic'in transferi için Benfica'ya teklifini yaptı. Portekiz ekibinden Beşiktaş'a cevap geldi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 21:51
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı!

Transfer operasyonunu büyük bir titizlikle yürüten Beşiktaş'ta santrfor mevkisine öncelik verildi.

TRANSFER HABERİ: Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı!

Listedeki isimlerle temaslarını sıklaştıran siyah-beyazlılar, bir an önce yeni golcüsüne kavuşmayı amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ: Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı!

Teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda çalışmalar yapan Kara-Kartal'da santrfor adaylarıyla resmi temaslar yapılıyor.

TRANSFER HABERİ: Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı!

WEGHORST ÇIKMAZA GİRDİ!
Beşiktaş'ın santrforda liste başı konumundaki Weghorst transferinde olumlu geri dönüşler alınamadı.

TRANSFER HABERİ: Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı!

Hollandalı golcüyle anlaşan yönetim, yıldız futbolcunun ailesini henüz aşabilmiş değil.

TRANSFER HABERİ: Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı!

Weghorst ile ekonomik durumlarda el sıkışmasına rağmen sürecin ağır işlemesi nedeniyle farklı alternatiflere yönelindi.

TRANSFER HABERİ: Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı!

Nokta atışı bir golcüyü kadrosuna katmayı amaçlayan Kara-Kartal, Benfica'da forma giyen Seferovic'in peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı!

Beşiktaş'ın santrfor adaylarından biri olan yıldız futbolcu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı!

Valerien Ismael'in de kadroda görmek istediği Seferovic için Benfica'ya kiralama teklifi yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı!

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ!
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Siyah-beyazlıların, Seferovic için yapmış olduğu teklif Benfica tarafından geri çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı!

BENFICA BONSERVİSİYLE SATMAK İSTİYOR!
Benfica'nın 30 yaşındaki İsviçreli santrforu bonservisiyle satmak istediği ve beklentisinin 6-8 milyon euro olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı!

Haris Seferovic geçen sezon Benfica formasıyla 15 resmi maçta sahaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı!

İsviçreli golcü bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı!

Santrfor mevkisinde oynayan Seferovic, sol kanat ve forvet arkası bölgelerinde de forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ: Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı!

30 yaşındaki hücum oyuncusunun Benfica ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Seferovic'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

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