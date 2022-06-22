TRANSFER HABERİ: Benfica'dan Beşiktaş'a Seferovic cevabı!

Transfer operasyonunu büyük bir titizlikle yürüten Beşiktaş'ta santrfor mevkisine öncelik verildi.
Transfer operasyonunu büyük bir titizlikle yürüten Beşiktaş'ta santrfor mevkisine öncelik verildi.
Listedeki isimlerle temaslarını sıklaştıran siyah-beyazlılar, bir an önce yeni golcüsüne kavuşmayı amaçlıyor.
Teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda çalışmalar yapan Kara-Kartal'da santrfor adaylarıyla resmi temaslar yapılıyor.
WEGHORST ÇIKMAZA GİRDİ!
Beşiktaş'ın santrforda liste başı konumundaki Weghorst transferinde olumlu geri dönüşler alınamadı.
Hollandalı golcüyle anlaşan yönetim, yıldız futbolcunun ailesini henüz aşabilmiş değil.
Weghorst ile ekonomik durumlarda el sıkışmasına rağmen sürecin ağır işlemesi nedeniyle farklı alternatiflere yönelindi.
Nokta atışı bir golcüyü kadrosuna katmayı amaçlayan Kara-Kartal, Benfica'da forma giyen Seferovic'in peşine düştü.
Beşiktaş'ın santrfor adaylarından biri olan yıldız futbolcu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Valerien Ismael'in de kadroda görmek istediği Seferovic için Benfica'ya kiralama teklifi yapıldı.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ!
Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Siyah-beyazlıların, Seferovic için yapmış olduğu teklif Benfica tarafından geri çevrildi.
BENFICA BONSERVİSİYLE SATMAK İSTİYOR!
Benfica'nın 30 yaşındaki İsviçreli santrforu bonservisiyle satmak istediği ve beklentisinin 6-8 milyon euro olduğu aktarıldı.
Haris Seferovic geçen sezon Benfica formasıyla 15 resmi maçta sahaya çıktı.
İsviçreli golcü bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Santrfor mevkisinde oynayan Seferovic, sol kanat ve forvet arkası bölgelerinde de forma giyebiliyor.
30 yaşındaki hücum oyuncusunun Benfica ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Seferovic'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.