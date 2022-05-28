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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Süper Lig'in başarılı ismini gündemine aldı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem transfer... Siyah-beyazlılar Süper Lig'de başarılı performans gösteren o ismin peşinde... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 08:48
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Süper Lig'in başarılı ismini gündemine aldı!

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Süper Lig'in başarılı ismini gündemine aldı!

Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer operasyonlarını sürdüren siyah-beyazlılar alternatifli bir kadro kurmak için kollarını sıvadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Süper Lig'in başarılı ismini gündemine aldı!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yurt içi ve yurt dışından birçok isim yer alıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Süper Lig'in başarılı ismini gündemine aldı!

Gelecek sezon ligde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Süper Lig'in başarılı ismini gündemine aldı!

Devre arasında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderdiği Yusuf Sarı'nın sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Süper Lig'in başarılı ismini gündemine aldı!

Beşiktaş, genç futbolcuyu renklerine katarak, alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Süper Lig'in başarılı ismini gündemine aldı!

Bu arada oyuncunun Katar, Fransa, İtalya ve Türkiye'den başka taliplerinin de olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Süper Lig'in başarılı ismini gündemine aldı!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un da genç futbolcuyu renklerine bağlamak istediği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Süper Lig'in başarılı ismini gündemine aldı!

YUSUF SARI KİMDİR?

20 Kasım 1998 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Süper Lig'in başarılı ismini gündemine aldı!

Profesyonel futbol kariyerine, Marsilya'nın altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Süper Lig'in başarılı ismini gündemine aldı!

Sürati ve tekniği ile dikkat çeken Yusuf Sarı, 2019'da Marsilya'dan Trabzonspor'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Süper Lig'in başarılı ismini gündemine aldı!

Ocak 2022'de ise bedelsiz olarak Çaykur Rizespor'a gönderildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Süper Lig'in başarılı ismini gündemine aldı!

Bu sezon ligde 28 karşılaşmada görev alan 23 yaşındaki kanat, 4 gol atarken 2 de asiste imzasını attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Süper Lig'in başarılı ismini gündemine aldı!

Yusuf Sarı 8 kez de Türkiye U21 Takımı'nda forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Süper Lig'in başarılı ismini gündemine aldı!

Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 1.7 milyon euro...

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