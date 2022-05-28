BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Süper Lig'in başarılı ismini gündemine aldı!

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına devam ediyor.
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına devam ediyor.
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer operasyonlarını sürdüren siyah-beyazlılar alternatifli bir kadro kurmak için kollarını sıvadı.
Beşiktaş'ın transfer listesinde yurt içi ve yurt dışından birçok isim yer alıyor.
Gelecek sezon ligde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi.
Devre arasında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderdiği Yusuf Sarı'nın sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.
Beşiktaş, genç futbolcuyu renklerine katarak, alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor.
Bu arada oyuncunun Katar, Fransa, İtalya ve Türkiye'den başka taliplerinin de olduğu ifade edildi.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un da genç futbolcuyu renklerine bağlamak istediği öne sürüldü.
YUSUF SARI KİMDİR?
20 Kasım 1998 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine, Marsilya'nın altyapısında başladı.
Sürati ve tekniği ile dikkat çeken Yusuf Sarı, 2019'da Marsilya'dan Trabzonspor'a transfer oldu.
Ocak 2022'de ise bedelsiz olarak Çaykur Rizespor'a gönderildi.
Bu sezon ligde 28 karşılaşmada görev alan 23 yaşındaki kanat, 4 gol atarken 2 de asiste imzasını attı.
Yusuf Sarı 8 kez de Türkiye U21 Takımı'nda forma giydi.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 1.7 milyon euro...