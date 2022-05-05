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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Muleka hamlesi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Sörloth transferinde sorun çıkması durumunda Kasımpaşa’nın Kongolu golcüsü Jackson Muleka'yı yedekte tutma kararı aldı. Lyon’un da Muleka’nın peşine düştüğü öğrenildi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Muleka hamlesi!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta forvet arayışları devam ediyor. Siyah-Beyazlı kurmaylar peşinde olduğu Norveçli santrfor Alexander Sörloth'ta bir problem çıkması durumunda alternatif ismi de belirlemiş durumda. Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa'da 11 maçta 12 gol, 3 asist üreten Jackson Muleka'yı listesine aldı. Siyah-Beyazlılar devre arası gelip büyük bir çıkışa imza atan Demokratik Kongolu futbolcu için nabız yoklarken,

Takvim'in haberine göre Fransız ekibi Olympique Lyon'un da bu oyuncunun peşine düştüğü öğrenildi. Plana göre Kasımpaşa 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra Beşiktaş devreye girecek ve İstanbul kulübünün kapısını çalacak. Bu arada Fransız ekibi Lyon'un Muleka'yı izleme kararı aldığı da gelen haberler arasında.

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