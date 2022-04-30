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Vida kararsızlığı!

Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili belirsizlik halen devam ediyor. Bu isimlerin başında da Domagoj Vida geliyor. Ocak 2018'de siyahbeyazlı kulübe gelen ve bugüne kadar 165 resmi maçta görev yapan Hırvat stoperin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Vida için Valerien İsmael'in raporunun beklendiği öğrenildi. Fransız çalıştırıcı, konuyla ilgili "Kadroda değişim olacak. Gideceklerle ilgili henüz karar vermedik. Örneğin Vida'nın durumu da öyle. Ne olumlu ne de olumsuz kararım var" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta Vida kararsızlığı!

Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili belirsizlik halen devam ediyor. Bu isimlerin başında da Domagoj Vida geliyor.

Beşiktaş'ta Vida kararsızlığı!

Ocak 2018'de siyah-beyazlı kulübe gelen ve bugüne kadar 165 resmi maçta görev yapan Hırvat stoperin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Vida için Valerien İsmael'in raporunun beklendiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Vida kararsızlığı!

Fransız çalıştırıcı, konuyla ilgili "Kadroda değişim olacak. Gideceklerle ilgili henüz karar vermedik. Örneğin Vida'nın durumu da öyle. Ne olumlu ne de olumsuz kararım var" ifadesini kullandı.

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