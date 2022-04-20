Kasımpaşa'ya 3 Kartal'a 5! Beşiktaş'ı çıldırtan Jackson Muleka yanıtı

Beşiktaş'ta forvet adayları listesine giren Jackson Muleka'yla ilgili çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. 22 yaşındaki golcü ile ilgili Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, Muleka'nın sözleşmesindeki maddeleri ve oyuncuyu anlattı.

Yarım sezon için kiralandığı Kasımpaşa'da başarılı bir performans ortaya koyan Muleka için Tavolieri, "3 milyon euro'luk satın alma maddesi var. Ancak Kasımpaşa Kulübü oyuncunun bonservisini almazsa, Standard Liege Kulübü, Muleka için Beşiktaş'tan 5 milyon euro talep edecek" bilgisini paylaştı.