Haberler Beşiktaş Kasımpaşa'ya 3 Kartal'a 5! Beşiktaş'ı çıldırtan Jackson Muleka yanıtı

Kasımpaşa'ya 3 Kartal'a 5! Beşiktaş'ı çıldırtan Jackson Muleka yanıtı

Beşiktaş'ın forvet adayları arasında yer alan Kasımpaşa'lı Jackson Muleka'da siyah-beyazlıları kızdıran bir gelişme yaşandı. Demokratik Kongolu yıldızın kiralık oynadığı Kasımpaşa'ya 3 milyon euro satın alma opsiyonu koyan Standard Liege kulübü, Beşiktaş’tan ise 5 milyon euro istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
Kasımpaşa'ya 3 Kartal'a 5! Beşiktaş'ı çıldırtan Jackson Muleka yanıtI

Beşiktaş'ta forvet adayları listesine giren Jackson Muleka'yla ilgili çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. 22 yaşındaki golcü ile ilgili Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri, Muleka'nın sözleşmesindeki maddeleri ve oyuncuyu anlattı.

Kasımpaşa'ya 3 Kartal'a 5! Beşiktaş'ı çıldırtan Jackson Muleka yanıtI

Yarım sezon için kiralandığı Kasımpaşa'da başarılı bir performans ortaya koyan Muleka için Tavolieri, "3 milyon euro'luk satın alma maddesi var. Ancak Kasımpaşa Kulübü oyuncunun bonservisini almazsa, Standard Liege Kulübü, Muleka için Beşiktaş'tan 5 milyon euro talep edecek" bilgisini paylaştı.

Kasımpaşa'ya 3 Kartal'a 5! Beşiktaş'ı çıldırtan Jackson Muleka yanıtI

UCUZA GÖNDERMEYECEKLER
Tavolieri şöyle devam etti: "Muleka, Türkiye'de çok ilerleme kaydetti. O bir sanatçı ve ona ihtiyaç duyduğu sevgiyi, güveni veriyorlar! Bu performansı kimseyi şaşırtmadı çünkü büyük bir potansiyeli var. Standard Liege kulübünde sıkıntılar devam ediyor. Kongolu oyuncu bu nedenle geri dönmek istemiyor."

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