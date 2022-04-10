BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ali Gültiken'den Beşiktaş-Alanyaspor maçı sonrası o isme büyük övgü!

ALİ GÜLTİKEN - GOL VARSA SORUN YOK! Santrforlarla ilgili yorum yaparken her zaman dikkat etmek gerekir. Hele bu oyuncu geçmiş kariyeri bilinen marka bir oyuncuysa daha da temkinli olmak gerekir.

Tıpkı Batshuayi gibi... "Çok gol kaçırıyor", "Bundan Beşiktaş'ın santrforu olmaz", "Bir an önce gönderilsin", "Hoca kadro dışı bıraktı" gibi birçok yorumdan sonra dün akşam yaptığı işler sonrasında yine omuzlarda...