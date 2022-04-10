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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ali Gültiken'den Beşiktaş-Alanyaspor maçı sonrası o isme büyük övgü!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Batshuayi attığı 2 golle gecenin yıldızı olurken Sabah Gazetesi yazarı Ali Gültiken o isme övgüler yağdırdı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 10:00
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ali Gültiken'den Beşiktaş-Alanyaspor maçı sonrası o isme büyük övgü!

ALİ GÜLTİKEN - GOL VARSA SORUN YOK!

Santrforlarla ilgili yorum yaparken her zaman dikkat etmek gerekir. Hele bu oyuncu geçmiş kariyeri bilinen marka bir oyuncuysa daha da temkinli olmak gerekir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ali Gültiken'den Beşiktaş-Alanyaspor maçı sonrası o isme büyük övgü!

Tıpkı Batshuayi gibi... "Çok gol kaçırıyor", "Bundan Beşiktaş'ın santrforu olmaz", "Bir an önce gönderilsin", "Hoca kadro dışı bıraktı" gibi birçok yorumdan sonra dün akşam yaptığı işler sonrasında yine omuzlarda...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ali Gültiken'den Beşiktaş-Alanyaspor maçı sonrası o isme büyük övgü!

Tüm geçmiş yorumlar bir yana, galibiyet sevinci ile gelen coşku başka bir yana. Batshuayi önemli bir santrfor. Geçmişte yaptıkları da belli, buradaki beklentiler de. Bugüne kadar dönem dönem sıkıntılar yaşasa da temel problemler yalnızca ondan kaynaklanmadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ali Gültiken'den Beşiktaş-Alanyaspor maçı sonrası o isme büyük övgü!

Beşiktaş'ın bu sezon baktığımızda ne kanatları gol attı, ne de orta sahası... Geçen sene ile arasındaki en büyük fark bu. Yalnızca santrfora bakarak yorum yapmak birçok kimseyi yanlışa düşürdü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ali Gültiken'den Beşiktaş-Alanyaspor maçı sonrası o isme büyük övgü!

Beşiktaş'ta kıpırdanmaya başlayan oyuncular var. Onların hareketlenmesiyle siyah-beyazlılar başka bir kimlik almaya başladı. Özellikle Ghezzal'ın biraz daha içeriye kat ederek oyunu yönetme durumu Beşiktaş'ı hareketlendirdi. Daha iyi bir Ghezzal görüyoruz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ali Gültiken'den Beşiktaş-Alanyaspor maçı sonrası o isme büyük övgü!

Josef de eski temposuna gelmeye başladı. Geçen senenin başka bir kahramanı Rosier de iki haftadır vites yükseltti. Bunlara Rıdvan, Can ve Vida'nın etkili performansları eklenince Beşiktaş hem savunmada hem hücumda daha iyi hale geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ali Gültiken'den Beşiktaş-Alanyaspor maçı sonrası o isme büyük övgü!

Hangi sistem oynarsanız oynayın, uygulayıcılar oyunculardır. Onlar bu işi içselleştirirse Beşiktaş gibi üst seviye takımlarda işler daha kolay hale gelir. Ama işin ana noktası da hangi sistem oynarsanız oynayın, golcüleriniz pozisyona girdiklerinde gol yapıyorsa başka yoruma gerek yoktur.

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