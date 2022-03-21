Beşiktaş'ta sürpriz teknik direktör gelişmesi! Ismael mi? Andriy Shevchenko mu?

Bir süredir Avrupa ülkelerinde konuyla ilgili görüşmeler yapan sportif direktör Ceyhun Kazancı, İsmael ve Ukraynalı Andriy Shevchenko üzerinde yoğunlaştı. İsmael, ekibiyle birlikte yıllık 700 bin Euro'ya gelebileceğini bildirirken, Shevchenko 1 milyon 200 bin Euro talep etti.

1+1 YILLIK ANLAŞMA

Hürriyet'in haberine göre, Ceyhun Kazancı, iki teknik adamla yaptığı görüşmelerin içeriğini başkan Ahmet Nur Çebi ile paylaştı ve koşulları daha uygun olan İsmael'de karar kılındı. Konuyla ilgili kesin karar bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında verilecek.