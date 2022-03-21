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Beşiktaş'ta sürpriz teknik direktör gelişmesi! Ismael mi? Andriy Shevchenko mu?

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Önder Karaveli'nin ardından Valérien Ismaël ile prensipte anlaşırken, yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre Beşiktaş yönetimi, Valérien Ismaël ile beraber Andriy Shevchenko üzerinde de yoğunlaştı. Kara Kartal, Andriy Shevchenko ile görüşme gerçekleştirdi ve ücret sordu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 09:35 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 09:56
Beşiktaş'ta sürpriz teknik direktör gelişmesi! Ismael mi? Andriy Shevchenko mu?

Sergen Yalçın sonrası takımın başına getirilen Önder Karaveli ile istikrar sağlanamaması nedeniyle teknik direktör arayışına giren Beşiktaş yönetimi, iki hocayla birden prensipte anlaştı.

Beşiktaş'ta sürpriz teknik direktör gelişmesi! Ismael mi? Andriy Shevchenko mu?

Bir süredir Avrupa ülkelerinde konuyla ilgili görüşmeler yapan sportif direktör Ceyhun Kazancı, İsmael ve Ukraynalı Andriy Shevchenko üzerinde yoğunlaştı. İsmael, ekibiyle birlikte yıllık 700 bin Euro'ya gelebileceğini bildirirken, Shevchenko 1 milyon 200 bin Euro talep etti.

Beşiktaş'ta sürpriz teknik direktör gelişmesi! Ismael mi? Andriy Shevchenko mu?

1+1 YILLIK ANLAŞMA
Hürriyet'in haberine göre, Ceyhun Kazancı, iki teknik adamla yaptığı görüşmelerin içeriğini başkan Ahmet Nur Çebi ile paylaştı ve koşulları daha uygun olan İsmael'de karar kılındı. Konuyla ilgili kesin karar bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında verilecek.

Beşiktaş'ta sürpriz teknik direktör gelişmesi! Ismael mi? Andriy Shevchenko mu?

Çebi, yöneticilerin görüşlerini aldıktan sonra kararını bildirecek. Beşiktaş'tan haber bekleyen İsmael ve Shevchenko, imzaya davet edilmeleri durumunda çarşamba günü İstanbul'a gelerek 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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