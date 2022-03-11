Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Kolombiyalı stoper Alexis Perez...

Süper Lig'de bu sezon zirve yarışından erken kopan Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Özellikle savunmada ciddi sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Welinton'un geleceği belirsizliğini korurken, bu bölge için Giresunspor'un stoperi Alexis Perez transfer listesine eklendi.