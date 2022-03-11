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Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Kolombiyalı stoper Alexis Perez...

Süper Lig'de bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığını uğratan Beşiktaş ve Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen ezeli rakipler, Giresunspor'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Kolombiyalı stoper Alexis Perez için yarışa girdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 10:56
Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Kolombiyalı stoper Alexis Perez...

Süper Lig'de bu sezon zirve yarışından erken kopan Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Kolombiyalı stoper Alexis Perez...

Özellikle savunmada ciddi sıkıntılar yaşayan Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Welinton'un geleceği belirsizliğini korurken, bu bölge için Giresunspor'un stoperi Alexis Perez transfer listesine eklendi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Kolombiyalı stoper Alexis Perez...

25 yaşındaki stopere siyah-beyazlıların ezeli rakibi Galatasaray da talip oldu. Marcao'yu sezon sonu Avrupa'ya satmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldızın yerine Alexis Perez'i kadrosuna katmayı düşünüyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Kolombiyalı stoper Alexis Perez...

Ezeli rakiplerin, Kolombiyalı stoper için sezon sonunda Giresunspor'un kapısını çalması bekleniyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Kolombiyalı stoper Alexis Perez...

Giresunspor'a seon başında Lanus'tan transfer edilen Perez, bu sezon 25 lig maçında forma giydi.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Kolombiyalı stoper Alexis Perez...

Başarılı performansıyla dikkat çeken Kolombiyalı stoper, takımına 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

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