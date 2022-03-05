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SPOR HABERİ- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den açıklamalar! "Sergen Yalçın ileride geri dönecek"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Kulübün içinde bulunduğu duruma dair konuşan Çebi, eski çalıştırıcı Sergen Yalçın için de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 14:29 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 15:16
SPOR HABERİ- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den açıklamalar! "Sergen Yalçın ileride geri dönecek"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlı kulübe dair merak edilen birçok konuda konuşan Çebi, takımın eski çalıştırıcısı Sergen Yalçın için de dikka çeken ifadeler kullandı. İşte Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

"ÇOK FAZLA SORUN ÇÖZDÜK!"

Geldikleri günden bu yana çok fazla sorun çözdüklerini dile getiren Çebi, "Ben geldiğimde borcumuz 3.3 milyardı. Şu anda 4.5 değil 3.9 milyar TL arkadaşlar. Gelirimiz 600-700 milyon, sadece faiz giderimiz 600-700 milyon. Biz şu ana kadar çok fazla sorun çözdük. Tüzüğümüzü yenilemek lazım. Bu tüzük bize hitap etmiyor. Sağlıklı olması için bir çalıştay ya da bir askı süresi tüzüğe koyalım. Tüzükte bundan sonra değişiklik olacaksa askında kalsın." dedi.

"TEKRAR DÖNECEK!"

Sergen Yalçın hakkında da konuşan Başkan Çebi "Sergen Yalçın bizim kıymetlimiz. Onun da yıpranmasına izin vermem, kulübe ileride tekrar geri dönecek. Sergen Hocamızın altını ben oymadım. Asla yapmadım. Kim şampiyon olmak istemez? Böyle bir şey olabilir mi? Sergen Yalçın, müzemizdeki son 3 kupayı getiren hocamız." ifadelerini kullandı.

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"ALTINI BEN OYMADIM!"

Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 'altımı oydular' açıklamalarına da cevap veren Ahmet Nur Çebi "Sergen Yalçın'ın istediği transferlerin birçoğunu yaptık. Hocamız da memnundu. 2 kez Beşiktaş'ı düşündüğü için bırakmak istediğini söyledi. İki kez önledim artık üçüncü de kabul etmek istedim. Sergen hocamızın altını oymuşuz. Ben oymadım, söyleyeyim. Hocasının altını oymak isteyen başkan, ödemeleri yapmaz. Bu muhabbetleri neden yaptıklarını da biliyorum. Seçim geldi, seçim." sözleriyle konuşmalarını noktaladı.

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